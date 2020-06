Chissà che prima o poi le vasche delle acque stagnanti e putride del parco bimbi del rione Cappuccini non possano diventare famose per una favola moderna con la Principessa che rompe l’incantesimo dell’incuria e trasforma un saltellante rospo in un aitante principe azzurro. Favole e fantasia…La realtà è quella che ci descrive con uno scatto Antonio Serravezza, ormai cronista di strada, che denuncia tutto quello che viene all’occhio e al naso.E già perché giocare attorno a quell’acquitrino richiede una mascherina e con il caldo a doppio filtro. Quelle vasche, visto che sono inutilizzate, restano comunque un pericolo e vanno messe in sicurezza. Solita storia si realizzano le opere ma resta il problema della gestione. Serravezza suggerisce di rivedere qualcosa nel progetto. Ma ci sono volontà e soldi per farlo? Giriamo la segnalazione al Comune.

Shh…vasche stagnanti

L’acqua è un elemento importante all’interno di un’area verde, basti pensare al piacere dell’acqua, al movimento dell’acqua, al rumore dell’acqua, anche di poca acqua come quella prevista nel progetto del piccolo parco pubblico dei Cappuccini. Nel progetto iniziale l’acqua riempiva completamente le due vasche esistenti, formando un ampio specchio d’acqua che risulta però un punto vulnerabile per i numerosi bambini che frequentano il parco. Motivi di sicurezza inducono oggi a voler riprogettare questo spazio al fine di mettere in sicurezza le vasche. L’obiettivo sarebbe quello di non snaturare il progetto originario rifacendo, necessariamente, il sistema di scarico e rigenerazione delle acque. La riduzione del volume d’acqua presente nelle vasche oltre ad altre modifiche da apportare all’attuale sistema di distribuzione dell’acqua. Attualmente le due vasche piene di acqua stagnante e puzzolente è diventata la casa di simpatici animaletti che al calar del sole fanno risuonare la loro voce gracchiante. Anche in questo caso il Comune è latitante e in caso di incidente a qualche piccolo cittadino si assumerà tutte le responsabilità anche se io sono dell’avviso che dovrebbe intervenire immediatamente e circoscrivere la zona.