Benvenuti nel Parco della Murgia, ma rispettatelo!

Un piccolo ma grande segno di attenzione all’integrità e alle peculiarità del parco delle chiese rupestri, come continuano a chiamarlo in tanti, quello del Gruppo Volontari per l’Ambiente Protezione civile di Matera che hanno affisso un cartello di ‘ Benvenuto e di consigli utili” lungo il percorso che, da Porta Pistola nei rioni Sassi, attraverso la ”passerella in legno ( è questa l’esatta dicitura) conduce sull’altipiano murgico. Il testo è eloquente e invita ad affrontare il percorso in maniera adeguata, per evitare di incorrere in incidenti. E del resto i soccorsi sono un rischio anche per gli stessi operatori. Occhio alle alte temperature e un invito a non raccogliere fiori. E’ bene ammirarli e basta. Un pizzico di ironia sulle ”chiare, fresche e ” a volte ”olezzanti” acque che raccolgono gli scarichi delle comunità di Altamura e Matera…Per quello occorre turarsi il naso, finchè la questione non sarà affrontata con decisione. Avviso prezioso,da passa parola, e a ”zio” Pio Acito e agli altri gruppi a provvedere anche con un cartello scritto in lingua inglese, vista la presenza di turisti. E di concittadini. Qualcuno poco avvezzo alle lingue ufficiali, ma ancora legato al dialetto…Un avviso anche in materano? Perchè no. Sarebbe la prima volta. Ma ci starebbe…del resto siamo nei rioni Sassi.