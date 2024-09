Benvenuti alle Terme Luigiane dove il benessere è di casa

Dalla cura al benessere il passo è breve. Se il benessere, poi, coinvolge tutta la famiglia che si diverte immersa tra una piscina di acqua sulfurea ad una di acqua dolce allora sei, senza ombra di dubbio, al Parco delle Terme Luigiane.

Dove si trovano? Si trovano in Calabria, in provincia di Cosenza, a solo due chilometri dal mar Tirreno, lungo la Riviera dei Cedri, così chiamata perché vi si coltiva la quasi totalità del cedro prodotto in Italia.



Qui il divertimento e il benessere sono di casa. Basta chiudere gli occhi e lasciarsi trasportare dagli odori e dalla freschezza del posto. Il Parco Termale è immerso nel verde e regala, nelle estati torride, come quella che è appena trascorsa, davvero un bel refrigerio. Non è la prima volta che soggiorno alle Terme Luigiane (c’ero stata nel 2018) ma quest’anno, oltre al tutto esaurito e all’accoglienza sempre professionale e cordiale della direttrice Valentina Pulzella e del suo staff ho trovato anche intere famiglie con bambini piccoli carichi di tanta voglia di divertirsi e una cucina davvero stellare.

Una “utenza” diversa che ha aggiunto energia in un tranquillo posto di cura. Insomma non una sbavatura. Se aggiungiamo, poi, che il cartello dello stabilimento termale recita “Benvenuti al Parco Termale delle Terme Luigiane – Fonte di eterna giovinezza” allora candido Le Terme Luigiane a luogo ideale delle mie estati.

Ma scopriamo qualcosa in più su questo posto.

La più antica e conosciuta stazione di cura della Calabria

Le Terme Luigiane sono la più antica e conosciuta stazione di cura della Calabria, circondata da boschi di faggi e castagni.

Il potere curativo delle acque era stato già elogiato da Plinio il Vecchio quando narrava le lodi di questo angolo di Calabria. Moltissime testimonianze del loro uso terapeutico si trovano ripetute, nell’arco dei secoli, nei testi medici. Del 1850 è il primo studio scientifico ad opera del medico napoletano Giovanni Pagano. In esso sono riportate le analisi fisico-chimiche e illustrate le proprietà terapeutiche di queste acque. Fu proprio Pagano a dare alle Terme il nome di Luigiane, in segno di ringraziamento verso il Principe Luigi Carlo di Borbone che gli concedette il patrocinio per la sua ricerca.

Il dito del Diavolo è lo sperone roccioso dal quale sgorgano le acque e che nel tempo è diventato anche l’icona delle Terme.

L’area si sviluppa lungo la pittoresca vallata del fiume Bagni, che sfocia nel mare presso lo Scoglio della Regina, un faraglione che divide le spiagge dell’Intavolata e Acquappesa a nord, da quelle di Guardia Piemontese a sud: una lingua di costa che regala ancora scorci selvaggi di flora mediterranea.

Convenzionate con il S.S.N. e classificate dal Ministero della Salute

Le Terme Luigiane sono convenzionate con il S.S.N. e classificate dal Ministero della Salute a livello qualitativo 1° Super. Grazie alle acque ipertermali sulfuree e salsobromojodiche con il più alto grado solfidrometrico d’Europa (173 mg/l), queste Terme offrono un trattamento completo ed idoneo per la più vasta gamma d’indicazioni terapeutiche.

Il complesso è composto da uno stabilimento termale, tre hotel e 48 appartamenti in residence, un parco con piscine di acqua termale e area dedicata ai bambini, un centro benessere, oltre a una spiaggia convenzionata e a numerosi servizi che rendono gradevole il soggiorno. La posizione geografica costituisce una base ideale per interessanti escursioni turistiche nell’intera Calabria. L’apertura è stagionale, da maggio a ottobre, con lo stabilimento che resta attivo fino ai primi di dicembre.

Permettono di coniugare il piacere della vacanza con le esigenze curative

Le Terme Luigiane permettono di coniugare il piacere della vacanza con le esigenze curative dell’intera famiglia, appagando il desiderio di relax e wellness in una zona del Mediterraneo fra le più belle e ancora poco frequentate.

Contatti

TELEFONO: 0982.94052 – 0982.94054

SITO WEB: WWW.TERMELUIGIANE.IT

EMAIL: GRANDHOTEL@TERMELUIGIANE.IT

Facebook e Instagram: Terme Luigiane

Hashtag: #termeluigiane