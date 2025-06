Benvenuti alla Discofest della Bruna. Appello dei deejay:niente eccessi!

Quando c’è musica da discoteca e le luci vanno a intermezzo si crea l’effetto discoteca in piazza e durante la Festa della Bruna, Santa Patrona dei materani. E allora non ci sono ”ma” o ”perplessità che tengano. I giovani in particolare apprezzano.Così cosi gli adulti legati alla musica ”classica” della Cassarmonica o a concerti ed esibizioni in altro luogo. Ma a rassicurare concittadini e turisti ci hanno pensato dal palco – consolle della piazza gli animatori della ditta delle Luminarie, che alle 22.40 circa ha lanciato il programma disco della serata. E a condurla, tra gli altri, anche due ”animatori” d’eccezione – componenti dell’Associazione Maria Santissima della Bruna- che musica e gioventù se la portano dentro: don Francesco Di Marzio ed Enzo Fabrizio.



Entrambi e a turno, microfono alla mano, si sono alternati nell’annunciare i pezzi della dance che vanno per la maggiore da ” Cuoricini” a ” W l’Italia” con altri d’annata. Ma hanno avuto anche la prontezza di intervenire quando qualcuno potesse andare oltre il sano divertimento, minacciando di sospendere la musica qualora non fossero stati ascoltati. E così Enzo ha invitato a non portare nessuno in spalla ( nell’euforia è facile che qualcuno cada e si faccia male…) e don Francesco ha ripetuto in più occasioni ” Ci dobbiamo divertire, ma senza esuberanze”. Facile a dirsi.. e vale il detto latino ”modus e in rebus”. E poi non siamo a Capodanno..ma alla Festa della Bruna, che riserva eccessi- ma legati alla tradizione- nell’assalto e distruzione del carro di cartapesta. Ma si deve attendere il 2 luglio.



Quanto alla serata del 29 bene luminarie, spettacolo delle 21.00. Qualche problema con il traffico, a ridosso delle zone transennate per il passaggio di un centinaio di cavalieri e amazzoni di tutte le età. Il loro passaggio ha lasciato sul selciato, prima dell’arrivo degli operatori ecologici, sterco un po’ ovunque. Qualcuno se l’è presa, ovviamente, con il sindaco che era impegnato a chiudere il confronto con la propria e le altre coalizioni per tentare di superare la condizione di ‘anatra zoppa’ in consiglio comunale. E’ probabile che almeno un pezzo di giunta possa essere indicata. E con tutto il lavoro che c’è da fare per il 2 luglio non sarebbe male che ci fosse qualcuno a condividere peso e responsabilità. Buona festa. Mentre dalla discoteca di piazza Vittorio Veneto suona la carica del trombettiere dei cavalieri della Bruna.