L’idea è buona per un mercatino di Natale, ideato e organizzato da Paolo Paladino in piazza san Francesco d’Assisi , che ha incontrato il gradimento di materani e turisti. E con tante curiosità natalizie da ammirare, regalare o regalarsi. Manufatti realizzati con tessuti e tecniche diverse che rallegrano l’atmosfera del natale e basta soffermarsi alle casette in legno, ricoperte di una coltre bianca, per un passaparola che invitano a ripassare.



Ma c’è spazio anche per il volontariato, con l’associazione ” Raggio di sole o.d.v” , animata e guidata da Piero Aresta, impegnata oltre che nell’attività istituzionale nella raccolta di fondi per allestire l’ambulanza acquistata tempo fa. Per cui mano alla coscienza e al portafogli.



Poi ” Mici e felici odv” l’associazione di volontariato e tutela degli animali che porge l’altra zampa a tanti amici dell’uomo, con l’attenzione e l’affetto dovuti.



E, a proposito di affetto, la presenza di Radio Radiosa è una nota natalizia che si appresta a festeggiare il quarantennale di attività, avendo ereditato – come ci ha l’editore, il patron Giuseppe Amabile- l’esperienza di Radio Anch’io. Per quanti si avvicineranno alla postazione di piazza san Francesco d’Assisi l’occasione per conoscere conduttori, palinsesto, partecipare a giochi e portare a casa qualche gadget. E’ il mercatino dell’amicizia di Natale. Passaparola.