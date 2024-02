Benvenuti al cimitero…Palestina?

Che nella striscia di Gaza la guerra tra Israele e Hamas stia procurando una strage di civili, e che la tregua non sia dietro l’angolo, è risaputo ma ce ne passa che l’argomento avesse ispirato anonimi ” scrittori di strada” o writers se vi piacciono gli anglicismi. E così da qualche giorno sul portale in tufo del cimitero di via IV novembre, a Matera, è comparsa la scritta ” Benvenuti al Cimitero” accanto alla bandiera palestinese. Non sappiamo se è opera della stessa o di più mani. Certo è che la frase si presta a equivoci, legando il nome di uno Stato (finora sulla carta) a un cimitero…Muro imbrattato a parte, che andrebbe ripulito, sarebbe stato meglio utilizzare il termine pace.