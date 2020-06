Prendetela pure come una provocazione. Ma la definizione di ‘altra città’ che il ”pro sindaco” sul campo Antonio Serravezza ha tirato fuori per il quartiere Agna-Le Piane ci sta tutto per elencare anni di promesse, attese e chiacchiere a vuoto ” a vacant” -come si dice in dialetto materano-su risposte mai venute o che tardano a venire alla domanda di ‘socialità”, partecipazione che viene dai ragazzi soprattutto e dai residenti.



E la mancata soluzione della riconsegna a funzioni di pubblica utilità di Casino Padula e del suo parco ne è la prova. Matera 2019 è terminata ormai sei mesi fa, il personale della Fondazione è stato ampiamente ridimensionato e i progetti anche, in attesa di conoscere e di tirare le somme dei bilanci. Una questione appesa, nonostante la campagna elettorale sommersa , visto che i protagonisti – comunque la si voglia vedere- stanno tutti in via Aldo Moro. E allora? Basta con i rinvii e si prendano le decisioni per questa e altre cose che Serravezza e i quartieri chiedono. Le riflessioni che seguono ricordano anche cantieri dimenticati e di problematiche irrisolte, ma da mettere in sicurezza altrimenti i ragazzi- animati sempre dalla curiosità- potrebbero farsi male. Che si provveda. Nel quartiere, e lo diciamo agli incalliti dicitori di anglicismi come slow, smart e di nostrane resilienze, ci sono poche funzioni. La parrocchia di Sant’Agnese, un impianto sportivo, il paesaggio della gravina e tanto silenzio. Troppo. Come quello assordante sulle richieste inascoltate. In compenso vanno avanti cantieri privati con una urbanizzazione in crescita. E’ un’altra città che ha perso le radici del toponimo ‘Agna’… Scomparsi ovini e caprini. Nessun belato nemmeno da contrada Lamione, dove è il depuratore su via Montescaglioso e nemmeno dal verde colle di Serra Pizzuta sempre nelle mire ricorrenti, e finora accantonate, di una città residenziale. Tendete l’orecchio. L’attenzione su Agna -Le Piane e dintorni tornerà a ridosso del voto per le comunali con le stesse promesse di altre campagne elettorali. Antonio Serravezza pronto a distribuire programmi in fotocopia…



Il Comune nel Comune?

Basta immettersi su via Montescaglioso per accorgersi che c’è una nuova città formata da quattro differenti aree: Agna – Le Piane – San Francesco e l’ex nuova area in costruzione Matera 90 con RSA – residenza villa Anna.

Quando sarà completato quest’ultimo complesso la zona sud di Matera, che comprende anche il rione Cappuccini e il complesso ospedaliero della Madonna delle Grazie sarà la zona più popolata della nostra città. Molto preoccupante perché già ci sono molte criticità figurarsi da qui ad un anno quando non sappiamo chi gestirà la capitale europea della cultura 2019. Proprio iniziando dal Casino Padula ex sede della Fondazione Matera-Basilicata 2019 la cui destinazione è pretesa dai cittadini dei rioni circostanti, i due edifici scolastici in via Frangione di cui uno restaurato e rimasto chiuso mentre un altro abbandonato insieme al boschetto che li circonda. Tutta l’area pericolosissima causa sterpaglie, alberi pericolanti mai potati probabile miccia per incendio durante estati torride o per distrazione di qualche fumatore. Sono cose di cui ci siamo interessati tante altre volte così oggi aggiungiamo una nuova ciliegina sulla torta.



Nel cuore del rione Le Piane tra due file di edifici con abitazioni e locali commerciali da un paio di anni è sorta una grande costruzione che doveva essere adibito a supermercato ma che all’improvviso si è bloccato in corso d’opera. Un regalo per gli appartamenti e le attività che vi si affacciano su due lati. Non più verde ma un affaccio su tonnellate di cemento e ferro arrugginito. È una vera situazione imbarazzante, pericolosissima in quanto la zona è abitata da decine e decine di ragazzini. L’isola cementata non è ben isolata dalla comunità circostante pertanto richiede un sopralluogo urgente da parte delle autorità e di uno sforzo affinché il cantiere riprenda urgentemente i lavori per portare a compimento il complesso. Per ultimo sottolineo che i ragazzi e gli anziani del rione Le Piane non hanno un punto di riferimento di aggregazione e sperano nella concessione comunale del Casino Padula. Una giovane associazione del posto si è proposta gratuitamente alla gestione ma non ha mai ricevuto alcuna risposta dal Comune. Speriamo che si smuova qualcosa a settembre? Le elezioni sono anche tante promesse….chissà!