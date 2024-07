Benvenuti a Matera… l’Oasi delle occasioni mancate

Bene gemellaggi, viaggi, protocolli di intesa, accordi di amicizia, ma se non si va oltre le strette di mano, foto ricordo, si fanno tanti passati indietro. E nel turismo questa buona pratica è fondamentale se non si hanno organizzazione, programmazione e professionalità, che abbiano esperienza consolidata e competenze, proprie di chi si occupa a tempo pieno, e tutti i giorni, del settore. Lo ripetiamo e scriviamo da sempre, evidenziando un altro fattore importante dal quale non si può prescindere: è la cultura d’impresa. Le lamentele, scontate, che Matera sta diventando meta di un turismo di passaggio ne è la conferma con l’aggiunta di un calo di presenze, dopo il boom di Matera 2019 e la ripresa postcovid. Accanto al nulla o quasi di una offerta di eventi di animazione turistica degna di tal nome( dopo i forfait, per vari motivi, di Cava del Sole, Casa Cava conil festival blues, e della parte finale degli eventi al castello) la dicono tutta dove stiamo andando. Antonio Serravezza, raccogliendo le lamentele di parte degli operatori, punta il dito su quello che si vede e sulle potenzialità di un accordo- finora sulla carta- con l’araba Aiula. Il modello Matera, da sito Unesco a Matera 2019, è bello da narrare ma nei fatti i risultati sono sotto gli occhi di tutti: la manutenzione dei rioni Sassi limitata dalla dotazione finanziaria e di risorse umane e gli interventi, devastanti a Murgia Timone, con due ordini del giorno e una commissione speciale puntualmente ignorati, la ”politica delle mani libere” nel turismo sono la conferma che essere anche un ‘modello turistico” è altro. E quanto detto prima lo conferma, con l’aggiunta che la Fondazione Matera -Basilicata 2019 è ben poca cosa,a causa delle note decisioni di ridimensionamento viste finora. Quanto agli arabi, ne siamo certi, investiranno e non poco in marketing, servizi, organizzazione , affidando la cosa a professionalità di prim’ordine anche italiane. Se Matera avesse capacità e lungimiranza di affidare agli Arabi l’opportunità di colmare questa lacuna faremmo passi avanti e di rete. Ma bisognerebbe mettere da parte la politica turistica delle mani libere e avere quello che continuiamo a non avere. Ecco perchè restiamo un’oasi. Dove le escursioni si fanno a piedi e nemmeno su cammello o dromedari…. Sarebbe un’attrazione, da gestire con petrodollari…Ma non abbiamo nemmeno un progetto pronto da finanziare per coinvolgere gli arabi e altre realtà rimaste nelle foto ricordo e nei viaggi del passato. Altra pecca la gestione, che non può sempre far rima con l’ennesima Fondazione da postazione. E’ una parte, ricorrente, del modello Matera…Ma attendiamo sviluppi. E chissà che dall’Arabia Saudita non arrivino buone nuove.



LE OSSERVAZIONI DI Serravezza

Sulle maggiori testate dei quotidiani nazionali i titoli in grassetto mettono in evidenza i gravi problemi della Capitale europea della cultura che è rimasta al palo anche per la lunga estate 2024. Mancano competenze e idee per mantenere viva la presenza dei turisti in città. Sono rimasti solo turisti targati “mordi e fuggi “ perché preferiscono dormire in Puglia. Ma chi dovrebbe gestire l’emergenza turismo dove sono? Sono lontani in un paese dove il caldo è di casa tutto l’anno, si in Arabia Saudita perché vogliono sapere da noi come far affluire i turisti per visitare le loro località entrata a far parte dell’elenco delle località iscritte come patrimoni dell’umanità dell’Arabia Saudita dichiarati dall’Unesco? Ci saranno scambi culturali e commerciali? Al momento riceviamo sul web solo selfie e foto turistiche. E Matera che fa? Cosa aspetta? Problemi sopra problemi e la città aspetta, cosa? Ce lo diranno al loro rientro? Intanto oggi su un giornale nazionale italiano si legge “ Matera e i turisti in fuga nell’ex capitale della cultura rimasta senza eventi: in estate prenotazioni dimezzate e prezzi mai così bassi”