Benvenuti a Matera? Che degrado da via San Vito a Cava del Sole!

Non è la prima volta che segnaliamo, anche contattando l’Amministrazione comunale con l’assessore al ramo che ha preso puntualmente nota delle cose non fatte.. dall’inizio della stagione dei concerti alla Cava del Sole, in merito alla situazione indecorosa in cui versa via San Vito. Ma finora non si è mosso nulla e così, a quattro giorni dalla conclusione degli ultimi due concerti per il Sonic Park Matera, ritorniamo volentieri sull’argomento dopo aver raccolto gli ennesimi commenti negativi ( naturalmente) sul mancato ripristino del decoro lungo quella strada, percorsa da materani e visitatori che raggiungono a piedi la Cava del Sole o perchè parcheggiano l’auto al rione Piccianello. Erbacce e arbusti non tagliati, che obbligano a scendere dal marciapiede con il rischio di essere investiti, cocci di bottiglia sedimentati…cartacce, lattine. Stessa storia anche sulla pista ciclabili. Assenza di programmazione, dimenticanza, superficialità.

L’immagine di quell’accesso a Matera che conduce alla Cava del Sole è di pieno degrado. Non è un ”Benvenuti a Matera” degno di tal nome. Bastano buon senso, volontà e programamazione. Lo stesso, ricordiamo, stava per accadere il 23 giugno in occasione della visita al Carro Trionfale. Una telefonata e le squadre di operai lavorarono fino alle 14.00 per ovviare a quella dimenticanza…Ma a san Vito si attende da oltre un anno il rifacimento dello strisce, come davanti al mercato ortofrutticolo. Priorità alle scuole, poi faremo…

Il risultato è da ” Benvenuti a Matera”. Servono i fatti e le foto reali confermano che occorrono responsabiltà e concretezza.