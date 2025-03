Benvenuta e buon lavoro alla nuova comandante dei Vigili del Fuoco

L’arrivo era stato annunciato nei giorni scorsi e ha rispettato la prima ‘’chiamata’’ al 115 di Matera per assumere il nuovo incarico. Si è insediata oggi a Matera la nuovo comandante provinciale dei Vigili del Fuoco. E’ l’ingegner Amalia Tedeschi proveniente del Comando di Biella. Subentra a Maddalena Lisanti, che è andata in pensione. Tedeschi, originaria di Policoro ( Matera) ha lavorato per 13 anni come funzionario presso il Comando provinciale di Genova . Ha partecipato a numerosi interventi di emergenza . Tra questi il crollo della Torre Piloti a Genova, nei terremoti che hanno colpito L’Aquila e dell’Italia centrale. Ha lavorato nelle attività di soccorso per il crollo del Ponte Morandi e a tutte le successive attività . Non possiamo che augurarle buon lavoro.



IL COMUNICATO STAMPA

Il 3 marzo 2025 assume l’incarico di Comandante dei Vigili del Fuoco di Matera l’Ing. Amalia Tedeschi: succede all’Ing. Maddalena Lisanti che ha condotto il Comando di Matera dal 4 luglio 2022.

Il Comandante Tedeschi cessa dall’incarico di Comandante dei Vigili del Fuoco di Biella dove, dal dicembre 2023, ha lavorato per poco più di un anno.

L’ing. Amalia Tedeschi è nata a Policoro e ha vissuto l’infanzia e l’adolescenza a Metaponto, ha studiato presso l’Università degli Studi della Basilicata: l’incarico di Comandante di Matera rappresenta un gradito ritorno a casa.

L’ing. Tedeschi ha una laurea in Ingegneria Civile, una in Ingegneria della Sicurezza e due Master: uno in “Disaster Manager” e un altro in “Innovazione nella gestione delle crisi, del soccorso pubblico e della sicurezza”.

Prima di essere promossa a Dirigente per assumere l’incarico di Comandante dei Vigili del Fuoco di Biella, ha lavorato per tredici anni come funzionario direttivo al Comando di Genova e per un breve periodo alla Direzione Regionale Liguria. Durante questo periodo ha svolto numerosi incarichi tra cui quello di Responsabile dell’Ufficio Prevenzione Incendi, del settore Colonna Mobile Regionale e Antincendio boschivo, dell’Ufficio di Polizia Giudiziaria, Responsabile dell’Area Soccorso e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Ha partecipato a numerose attività emergenziali: gli eventi alluvionali in Liguria, il crollo della Torre Piloti a Genova, il sisma de L’Aquila, il sisma Italia Centrale. Ha lavorato sin dai primi momenti all’attività di soccorso relativa al crollo del Ponte Morandi e a tutte le successive attività correlate.

“Come molti sapranno sono originaria della provincia di Matera – le parole del Comandante Amalia Tedeschi – ma questa volta torno con una emozione nuova, non solo legata a ritrovare i miei affetti familiari, dopo tanti anni passati tra Liguria e Piemonte, ma con una importante responsabilità sulle spalle: essere al servizio della mia città e dei miei concittadini. In questi quasi diciassette anni all’interno del Corpo Nazionale ho accumulato svariate esperienze che, sono sicura, mi aiuteranno a svolgere al meglio il mio incarico e, per quanto scontato, lavorerò con il massimo impegno mettendo a disposizione di questa città, la mia città, e di tutta la provincia, la mia esperienza operativa e gestionale per continuare il processo di crescita di questo Comando.”