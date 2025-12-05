sabato, 6 Dicembre , 2025
HomeCronacaBenvenuta Bruna Matilde… Le famiglia Chiancone e di Ergghiò al settimo...
Cronaca

Benvenuta Bruna Matilde… Le famiglia Chiancone e di Ergghiò al settimo cielo

Franco Martina
Di Franco Martina

Avevamo lasciato il papà Nunzio Gabriele Chiancone il 1 dicembre scorso al corteo di Sant’ Eligio mentre offriva , insieme all’allegra brigata dell’Associazione ”Ergghiò”, una pettola alla piccola Ninetta, una graziosa pony che aveva destato entusiasmo tra piccoli e grandi. Quello stesso entusiasmo, di più naturalmente, che ha segnato con un beneagurante vagito l’arrivo della piccola Matilde Bruna in Casa Chiancone. E per lei, nata a Matera il 4 dicembre scorso, hanno suonato campane, campanelli e campanacci….visto che mamma Francesca Belmonte è originaria di San Mauro Forte( Matera),nota per la tradizione dei Campanacci. E non è detto che papà e mamma non la portino a gennaio 2026 per la prima scampanata. Farà freddo, ma il calore di famiglia e quello dell’associazione Ergghiò, la terranno a suo agio. E poi Matilde Bruna, che pesa 3,460 kg, è il primo neonato del sodalizio che lavora con tenacia a sostegno delle tradizioni materane. Si chiama Bruna è questo è un omaggio devoto alla Santa Patrona di Matera, Maria Santissima della Bruna. E questo rafforza l’impegno di mamma e papà di farne una paladina della memoria delle tradizioni e del mito. E il nome Matilde, scelto da papà e mamma, è stato ispirato dal film ” Matilde sei mitica” di Danny De Vito. Una bimba fantastica… proprio come la neo arrivata di casa Chiancone- Belmonte. A chi assomiglia? Facile, con quegli occhioni vispi, alla felicità. E stringe già le manine. ”Un giorno- dice papà Nunzio Gabriele, strizzando l’occhio- potrebbe diventare la prima sindaca di Matera. Auguri piccola, futuro di una Matera che ha un’anima antica e che vuol difendere identità e tradizioni, proprio come sta facendo Ergghiò che esibisce con orgoglio un fiocco rosa, quello per Matilde Bruna.

Articolo precedente
Sede UNITEP Matera, inaugurazione mostra di Rosanna Pirone “COLORI DEL SOGNO”
Articolo successivo
Ok 2^ chance per Ottavio a The Voice senior ,ma niente semifinale
Franco Martina
Franco Martina
RELATED ARTICLES

Rispondi

I più letti