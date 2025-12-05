Benvenuta Bruna Matilde… Le famiglia Chiancone e di Ergghiò al settimo cielo

Avevamo lasciato il papà Nunzio Gabriele Chiancone il 1 dicembre scorso al corteo di Sant’ Eligio mentre offriva , insieme all’allegra brigata dell’Associazione ”Ergghiò”, una pettola alla piccola Ninetta, una graziosa pony che aveva destato entusiasmo tra piccoli e grandi. Quello stesso entusiasmo, di più naturalmente, che ha segnato con un beneagurante vagito l’arrivo della piccola Matilde Bruna in Casa Chiancone. E per lei, nata a Matera il 4 dicembre scorso, hanno suonato campane, campanelli e campanacci….visto che mamma Francesca Belmonte è originaria di San Mauro Forte( Matera),nota per la tradizione dei Campanacci. E non è detto che papà e mamma non la portino a gennaio 2026 per la prima scampanata. Farà freddo, ma il calore di famiglia e quello dell’associazione Ergghiò, la terranno a suo agio. E poi Matilde Bruna, che pesa 3,460 kg, è il primo neonato del sodalizio che lavora con tenacia a sostegno delle tradizioni materane. Si chiama Bruna è questo è un omaggio devoto alla Santa Patrona di Matera, Maria Santissima della Bruna. E questo rafforza l’impegno di mamma e papà di farne una paladina della memoria delle tradizioni e del mito. E il nome Matilde, scelto da papà e mamma, è stato ispirato dal film ” Matilde sei mitica” di Danny De Vito. Una bimba fantastica… proprio come la neo arrivata di casa Chiancone- Belmonte. A chi assomiglia? Facile, con quegli occhioni vispi, alla felicità. E stringe già le manine. ”Un giorno- dice papà Nunzio Gabriele, strizzando l’occhio- potrebbe diventare la prima sindaca di Matera. Auguri piccola, futuro di una Matera che ha un’anima antica e che vuol difendere identità e tradizioni, proprio come sta facendo Ergghiò che esibisce con orgoglio un fiocco rosa, quello per Matilde Bruna.