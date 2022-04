Fuori dal letargo invernale, nel riparo del cinema Guerrieri, e affidato alle amorevoli cure dell’accordatore e riparatore di strumenti musicali mest Rino Malcangi il vecchio pianoforte Kyrov è tornato nell’atrio del belvedere Guerricchio. Per offrire a pianisti di passaggio l’opportunità di suonare brani di pace, come vuole lo spirito pasquale e come chiede il popolo ucraino costretto ai lutti e alle sofferenze della guerra. E se quel vecchio pianoforte, di fabbricazione russa ) è tornato nella balconata sui rioni Sassi è anche merito del maestro Saverio Vizziello, direttore del Conservatorio ” Egidio Romualdo Duni” di Matera, che ha contribuito e non poco al continuo restauro e manutenzione dello strumento.



Ci ha messo mano al cuore e al portafogli, credendo fino in fondo al ruolo e alle funzioni del piano donato a Matera durante l’anno di capitale europea della cultura 2019. Musica è cultura e viceversa. Occorre suonare le note giuste che, alla lunga, possono conquistare anche quanti per ”scarsa cultura” e ”inciviltà” hanno vandalizzato quel pianoforte. Siamo certi, che oltre all’occhiata paterna di mest Rino Malcangi, che ha fatto miracoli per riportare in vita lo strumento, Saverio Vizziello tirerà fuori eventi – a Belvedere Guerricchio- per avvicinare i giovani alla musica e far risuonare di arie e romanze celebri l’offerta di Matera capitale della cultura e della musica. Bentornato, vecchio Kirov.