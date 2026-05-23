Bentornato Dario!

E’ da poco sbarcato all’areoporto di Fiumicino anche il lucano Dario Depalma, imbarcato con la Global Sumud Flotilla, arrestato e detenuto illegalmenta da Israele, poi rilasciato. Ad accoglierlo la mamma Adriana e il fratello Mirko. Farà ora ritorno nella sua Bernalda che non ha fatto mancare in queste settimane la propria solidarioetà e sostegno con cortei e manifestazioni. L’ultima ieri sera. Ben tornato Dario. Grazie per aver portato su quelle onde, su quelle barche, contro la ottusità di un governo che pensa di poter fare strame del diritto internazionale e dei popoli, la sensibilità di un lucano a nome di tutti i lucani che sono impegnati nella stessa battaglia di civiltà ed umanità.

“E’ stato bellissimo tornare ed abbracciare i miei. Diciamo che sto bene. Non ho, infatti, ossa rotte. Ma anch’io ho subito le violenze israeliane. Già all’abbordaggio della mia imbarcazione, la Don Juan, mi hanno colpito con un teser. Poi mi sono saliti sul petto con le ginocchia e mi hanno di nuovo colpito col teser. Senza che io avessi fatto alcuna reazione. Poi, una volta saliti sulla nave – prigione ci hanno portati in un tendone dove siamo stati costretti a restare inginocchiati per 3 ore, col capo chino, le mani strette da fascette ai polsi. Ho visto miei compagni picchiati, con le costole, rotte. Ho sentito di abusi sessuali sulle donne. Poi l’arrivo del ministro Ben – Gvir, con le sue espressioni di disprezzo. Nessuno di noi ha mai reagito. Certo avevamo messo in conto che l’arrivo degli israeliani ci sarebbe stato per fermarci per impedirci di approdare a Gaza. Ma non con questa violenza. Noi, tuttavia, abbiamo sono percepito la violenza continua subita dal popolo palestinese. Nelle carceri israeliane ci sono 11mila prigionieri palestinesi, 4mila sono bambini”. Queste le sue prime parole riportate da Filippo Mele sul suo blog , al quale ha anche detto che il suo impegno per la Palestina continuerà “Se ci sarà una terza missione io ci sarò. Altrimenti parteciperò a tutte le iniziative che saranno organizzate Pro Palestina. Noi vogliamo continuate a lottare per la Palestina libera. Per la pace”.