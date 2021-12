Queste le parole del Sindaco di Matera Domenico Bennardi, sulla situazione dei contagi in città affidate al suo profilo facebook e a quello ufficiale del Comune di Matera pochi minuti fa:

“Mi sembra doveroso, dopo il confronto avuto con il Presidente Bardi e la Direttrice Pulvirenti, fare il punto su una serie di questioni che riguardano il numero dei contagi e le relative implicazioni in vista del capodanno.

Pur constatando un’impennata della curva dei contagiati, la situazione delle ospedalizzazioni e delle terapie intensive appare lontana dai livelli di guardia. L’analisi qualitativa dei numeri ci fa dire che le restrizioni già imposte in queste ore dal Governo, a cui si aggiungono le ordinanze che ho emesso in questi giorni, sarebbero sufficienti a tenere la situazione sotto controllo.

Al momento non è previsto alcun inasprimento delle restrizioni e, comunque, escluderei nell’immediato provvedimenti drastici quali coprifuoco o chiusura totale di attività commerciali, bar, ristoranti e pizzerie.

Sono sicuro del fatto che i cittadini sapranno fare uso del buon senso, evitando pericolosi assembramenti e incontrandosi con parenti e amici per il cenone di capodanno, nel pieno rispetto delle attuali prescrizioni governative.

Qualsiasi informazione contraria a quanto fin qui detto è assolutamente falsa. Invito pertanto i cittadini ad informarsi solo attraverso i media locali e i canali ufficiali del Comune, in modo da non divenire preda di inutili allarmismi, speculazioni mediatiche e bufale virali su WhatsApp.

Voglio fare chiarezza anche sulla questione Esercito. La mia richiesta non c’entra nulla con la situazione dei contagi. Non ho intenzione di militarizzare la città. C’entra invece con i disagi riscontrati dai cittadini in attesa di effettuare il vaccino. Ormai da troppi giorni, regolarmente, si verificano disservizi e lunghe attese sia nelle aree drive-in per effettuare i tamponi molecolari che nelle tende del Qatar per le seconde e terze dosi.

Il Servizio Sanitario, sottoposto ormai da troppo tempo ad uno stress senza precedenti, non riesce a garantire un’organizzazione adeguata alle crescenti necessità contingenti.

Per questa ragione ho chiesto e ottenuto, grazie all’intervento del Generale Pirro, l’aiuto dell’Esercito che già da domani 29 e fino al 30 dicembre si affiancherà al personale ASM con i propri medici e infermieri, per ripristinare una situazione di normalità del servizio vaccinale.

Inoltre sarà attivo, a partire dal 2 gennaio 2022 nella sala Consiliare “Pasolini” presso il centro commerciale di via Sallustio, un hub vaccinale specifico per il personale scolastico, i ragazzi e i bambini dai 5 agli 11 anni.

Lo scorso anno il Governo impose il lockdown per le festività natalizie, quest’anno invece, soprattutto grazie ai vaccini, la situazione è diversa e i numeri parlano chiaro.

Serve però l’aiuto di tutti per trascorrere serenamente questo ultimo scampolo di 2021, augurandoci che il 2022 possa essere l’anno in cui ci lasciamo questo incubo alle spalle.”