Un buon compromesso tra le richieste dei residenti, una mobilità sostenibile e le esigenze del mercato di Campagna amica, a cui vengono destinati 10 nuovi stalli. E’ quanto sostiene di avere perseguito il Sindaco Domenico Bennardi -interpellato sul tema questa mattina a margine della manifestazione di rievocazione del 21 settembre 1943- con le scelte compiute in merito alla viabilità circostante il mercato coperto materano della Coldiretti. Ecco la sua dichiarazione:

“Campagna amica è una grande iniziativa e opportunità per cercare di creare socialità anche attraverso la enogastronomia ma bisogna fare i conti anche con la mobilità sostenibile. Noi abbia avviato un percorso per cercare di migliorare ed efficientare le strade. Abbiamo fatto delle scelte.

E’ ovvio che Campagna amica deve essere messa in condizione di avvicinare anziani e disabili e per questo abbiamo approvato una delibera di Giunta con cui abbiamo dato indirizzo al dirigente della polizia municipale, il Comandante Milillo, di individuare come ufficio dieci stalli in prossimità dell’ingresso di Campagna amica, soltanto con disco orario, soltanto per il venerdì e il sabato. Questo non comprometterà la viabilità durante tutti i giorni feriali anche per i residenti, perché abbiamo raccolto diverse loro petizioni che invece non vogliono che vi siano stalli in quella strada.

Dunque questo è un buon compromesso, tenuto conto che abbiamo riaperto anche il parcheggio di Via Vena a pochi passi dal mercato.

Il mio auspicio è che gradualmente si cambino le abitudini e che si impari a vivere questa città andando a piedi, cosa che serve anche alla salute. ”

Sempre in mattina Coldiretti in una conferenza stampa ha criticato le scelte dell’Amministrazione comunale ed ha ribadito la volontà di spostare in altro sito la struttura. (https://giornalemio.it/cronaca/la-coldiretti-conferma-chiusura-e-spostamento-mercato-campagna-amica-di-matera/)