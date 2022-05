Se i ripiani delle piccola biblioteca per lo scambio dei libri, installata nella villa comunale di via Tommaso Stigliani, sono stati svuotati significa che c’è interesse per la lettura. Ma è opportuno rispettare lo spirito dell’iniziativa, che invita a scambiare libri, oltre che a prenderli. A ricordarlo, con un breve commento che ricorda l’esperienza del progetto ‘Nati per Leggere’, è il sindaco di Matera Domenico Bennardi che al progetto tiene nell’interesse di piccoli e adulti.Ed è per questo che nella “casetta” arriveranno nuovi libri. Il punto del resto è sorvegliato. Ci pensa la ”telecamera” della buona lettura. Per il resto appello al buon senso. E’ la ”piccola” biblioteca di tutti. Preserviamola.

“Un libro usato rubato non è mai un reato – commenta il sindaco di Matera. Sottrarre libri ha ispirato vari progetti di scambio e stimolo alla lettura. A Boston nei primi anni ’90, quando nell’ospedale locale alcuni pediatri ebbero l’idea di mettere dei libri nella sala d’aspetto, sparirono tutti e i promotori, resisi conto dell’utilità di quel furto, decisero di istituzionalizzare l’iniziativa, dando via al progetto Nati per Leggere. Rimetteremo nuovi libri nella cassetta, il cui svuotamento vuol dire che sta funzionando! Ricordiamoci però anche di scambiare i libri oltre che di prenderli, e ricordo sempre che l’area è stata scelta perché c’è una telecamera che punta proprio sulla cassetta”.