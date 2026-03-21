Bennardi (M5S): Orgoglioso della intuizione del 2024, è mancata partecipazione e coraggio sulla Pace.

“Se si continuerà in questa direzione, ignorando il confronto e la partecipazione dei cittadini e del consiglio comunale, io che da Sindaco ho candidato Matera a questo straordinario titolo, per coerenza e rispetto verso la mia città, non parteciperò alla cerimonia inaugurale del 20 marzo. Non posso avallare con la mia presenza la negazione dei principi di partecipazione che dovevano essere l’anima di Matera 2026.” E’ quanto prometteva di fare Domenico Bennardi -consigliere comunale del M5S ed ex primo cittadino- solo qualche giorno fa. Ma poi, alla manifestazione che si è svolta ieri nel Cineteatro Duni, ci è andato e quelle che seguono sono le sue osservazioni sull’andamento della stessa in cui “unisce la rivendicazione di un importante risultato politico ad alcune critiche sulla gestione dell’evento da parte dell’attuale amministrazione.” Osservazioni che evitano di soffermarsi sulla circostanza (a meno che non ci sia sfuggito qualcosa) che non vi sia stato alcun cenno -durante la cerimonia, da parte di alcuno- alla paternità dell’idea dell’avvio del percorso che ha portato Matera a fregiarsi di questo ulteriore titolo. A seguire il comunicato.

“Orgoglioso di quella intuizione del 2024, ma ci voleva più partecipazione e più coraggio sui temi della Pace.”

“Correva la fine dell’estate 2024 – esordisce Bennardi – quando in Consiglio Comunale annunciai la volontà di candidare Matera a questo prestigioso riconoscimento. Ricordo bene lo scetticismo di certi soliti consiglieri e i sorrisi di chi non credeva affatto in questa sfida. Eppure, abbiamo lanciato il cuore oltre l’ostacolo: oggi quella visione è diventata realtà. È un risultato che mi riempie di orgoglio per tutta la nostra comunità, un’altra grande intuizione che mette la nostra città al centro del Mediterraneo.”

Tuttavia, il consigliere esprime forti riserve sullo svolgimento della cerimonia inaugurale e dice che: “Ho partecipato per rispetto verso l’idea che abbiamo seminato, ma il bilancio finale non mi soddisfa. Nonostante l’altissimo profilo di alcuni momenti, come la preghiera per la fine del Ramadan, l’introduzione di Pietro Laureano, l’eccellenza dell’Orchestra Sinfonica e il talento di Eugenio Bennato, ho percepito una distanza siderale tra le istituzioni e la città reale. Si è avvertito quell’impegno consiliare tradito dall’assenza di un percorso di coprogettazione. La scelta del Duni, tra freddo e rumori di cantiere, ha mostrato i limiti di una location che ha finito per escludere la partecipazione della comunità.”

Bennardi solleva inoltre una questione di metodo e inclusività: “Ritengo grave la selezione degli invitati: una sfilata di segretari di partito e dirigenti regionali, mentre sono state colpevolmente dimenticate le associazioni culturali, il terzo settore e soprattutto le scuole. È mancata la voce delle comunità mediterranee residenti e la visione di una figura storica come Gigi Acito a proposito del Duni, meritava di essere ascoltata. Al suo posto abbiamo avuto la prevedibile passerella ministeriale, con un Ministro della Cultura colpevolmente assente.”

Nonchè circa il contenuto politico e sociale dell’evento: “Il disagio maggiore sta nel silenzio sulla parola più importante: Pace. L’ho sentita pronunciare pochissime volte. Essere Capitale del Mediterraneo oggi dovrebbe significare chiedere il disarmo, proprio nell’anno del record italiano nella corsa agli armamenti. Significa ribadire che Palestina e Israele meritano uguali diritti internazionali e il mutuo riconoscimento, come abbiamo deciso in Consiglio Comunale. Significa avere il coraggio di dire che il non intervento nelle folli guerre in Medio Oriente non è ‘codardia’, ma ferma volontà di rispettare il diritto internazionale.”

“Matera, prima città del Sud a ribellarsi al nazifascismo e patrimonio UNESCO, conclude il consigliere M5S, non può tacere davanti alle scuole che diventano cimiteri di bambine. La nostra storia millenaria è fatta di tolleranza e resilienza. Ci voleva molto più coraggio per difendere i nostri valori e riproporli come messaggi universali per tutti i popoli.”