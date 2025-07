Bennardi (M5S): “Chiusura di alcuni impianti sportivi e loro gestione, presentata un’interrogazione comunale”

“La situazione e la gestione degli impianti sportivi comunali a Matera continua a destare forte preoccupazione. Per questo motivo,” –scrive in una nota il consigliere comunale del M5S Domenico Bennardi “ho presentato un’interrogazione indirizzata al sindaco e alla giunta, per chiedere chiarimenti urgenti sulla gestione del Palasassi “Bagnale”, della Piscina Comunale e del Campo Scuola “Duni”. Il punto di partenza è una comunicazione dell’ufficio sport del Comune, che il 3 luglio ha annunciato alle associazioni la chiusura, senza alcun preavviso, di due strutture fondamentali per lo sport cittadino. Una decisione che ha generato confusione, disagi e disservizi per centinaia di utenti e operatori. A ciò si aggiungono voci circa la possibile rimozione o sostituzione di attrezzature dagli spogliatoi della piscina, in particolare docce e asciugacapelli. Un fatto grave, se confermato, che merita trasparenza e spiegazioni: chi ha deciso, su quale base, con quali autorizzazioni? Nel merito più ampio, ho chiesto conto all’amministrazione dell’iter relativo ai bandi per l’affidamento in concessione degli impianti sportivi cittadini. A tal proposito ricordo che, grazie a un finanziamento di “Sport e Salute”, con la mia ex giunta e gli uffici avevamo già approntato i PEF (Piani Economico-Finanziari) necessari a questo passaggio. L’amministrazione ha da tempo la figura tecnica interna per procedere, ma tutto sembra fermo. Perché? Infine, ho interrogato il sindaco sulla sorte del project financing per il Palasassi “Bagnale”, il cui interesse pubblico è stato riconosciuto dalla Giunta con delibera n. 22 del 25 gennaio 2024. Anche su questo fronte, attendiamo segnali concreti. Lo sport è salute, coesione, sviluppo. Ma senza una visione e una gestione seria, finisce in un vicolo cieco. Basta improvvisazione: serve programmazione, dialogo con le associazioni e messa a valore del patrimonio sportivo cittadino.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.