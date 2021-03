Poco fa in una diretta sulla situazione pandemica, il Sindaco di Matera ha riferito che aveva appena sentito Bardi e contrariamente a quanto scritto ufficialmente su Basilicatane.it i l’ordinanza sulla scuola in DAD riguarderà anche le scuole dell’infanzia.

Di tappa in tappa, di toppa in toppa, alla fine questa tormentata ordinanza vedremo come sarà, considerato che nemmeno l’informazione ufficiale del governo regionale è più attendibile. Anch’essa di last minute in last minute! (http://www.basilicatanet.it/basilicatanet/site/basilicatanet/detail.jsp?sec=1005&otype=1012&id=3073062&value=regione)

Ma ecco il video di Domenico Bennardi che fornisce i dati del quadro pandemico in cui ci muoviamo (“Siamo in zona arancione ma ci sono forti criticità”) e che ci fa chiedere che ci facciamo in zona arancione se la situazione è così molto preoccupante.