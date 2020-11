“Ecco i numeri dei Contagi nelle scuole di Matera” scrive il Sindaco Domenico Bennardi in un post su facebook con tanto di tabella dettagliata, per concludere che “I conti non tornano“.

Trattasi, specifica il primo cittadino di “Dati aggiornati al 16/11/2020 ottenuti attraverso il tavolo di confronto con i dirigenti scolastici dei sei Istituti comprensivi di Matera (che ringrazio).

Parliamo di scuola primaria e secondaria di primo grado, ebbene su un totale di 5459 studenti materani, i positivi sono risultati essere n.42 mentre su un totale di 761 docenti i positivi covid sono stati n.10. Parliamo di una percentuale positivi che per gli studenti è dello 0,77% e per gli insegnanti è dell’1,31%.

“La Regione Basilicata –prosegue il sindaco– ha ritenuto opportuno chiudere le scuole indicando “incrementi del 261,90% per la scuola primaria, del 173,17% per la secondaria di primo grado e del 237,14% per la secondaria di secondo grado.

Ora, sicuramente il dato regionale è diverso da quello cittadino, ma i numeri sono molto distanti.”

Nel portare questi dati oggettivi Bennardi non cede alla polemica a conclude: “La decisione della Regione è presa, non si torna indietro, ma la politica tutta e gli enti locali si interroghino sul potenziamento sanitario da un lato, come sul supporto ai genitori lavoratori e sulla connettività per le famiglie in maggiore difficoltà.

Ho chiesto un incontro urgente all’Unità di crisi regionale con odg gli “Hotel Covid”.