Bennardi: dopo lo stop ai lavori antenna, solo attività di messa in sicurezza del cantiere

Ieri, dopo che abbiamo pubblicato la nota del Comune di Matera con cui comunicava che era stato disposto lo stop al cantiere in Via Gravina relativo alla installazione di una antenna per telefonia (https://giornalemio.it/ambiente/sospesi-i-lavori-per-linstallazione-di-unantenna-di-telefonia-mobile-in-via-gravina/),sono piovuti una serie di commenti -sui social dove lo stesso è stato postato- da parte di cittadini che rilevavano una continuazione dei lavori sul sito in questione. In serata, siamo stati sul posto per altre ragioni ed abbiamo rilevato che in effetti la rotatoria per “Il Circo” era inibita al traffico che proveniva dalla direttrice di Via Dante, a causa di un camion che ostruiva la strada e con persone che operavano nel cantiere quando era già buio. Abbiamo fatto una foto che abbiamo postato sulla pagina facebook di Giornalemio.it.

In mattinata abbiamo avuto un colloquio con il Sindaco Bennardi che ha precisato come quelle di ieri sera fossero solo operazioni di messa in sicurezza del cantiere, proprio a seguito dello stop imposto. Tutto concordato quindi con il Comune. Bene, ne prendiamo atto e lo riportiamo qui, come abbiamo fatto anche in coda al nostro post. Il Sindaco ha, con onestà, anche convenuto sul fatto che se questo fosse stato riportato nel comunicato o se sul posto ci fosse stata una presenza rassicurante della Polizia municipale, si sarebbero evitate le ulteriori preoccupazioni manifestate anche da tanti cittadini.