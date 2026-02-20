Bennardi: Crisi al Comune, la coerenza non si baratta con nessun “governissimo”.

“Il Movimento 5 Stelle e il sottoscritto resteranno all’opposizione. Lo affermo con nettezza, senza ambiguità e senza spazi per interpretazioni. Non saremo parte di governissimi, né di operazioni costruite per allungare la vita a una maggioranza che oggi non ha più numeri e coesione politica. Il rispetto del voto dei cittadini e la coerenza con il nostro percorso vengono prima di qualsiasi proposta di “responsabilità” evocata a giorni alterni. Si può lavorare con serietà per la città anche dai banchi dell’opposizione, senza poltrone e senza postazioni in giunta, esercitando controllo, proposta e vigilanza nell’interesse esclusivo della comunità.” Mette le mani avanti il già sindaco di Matera ed ora Consigliere comunale del M5S, Domenico Bennardi, e chiarisce che non si farà ammaliare da ipotesi di cui pur si vaneggia nel caos creato dopo l’ultima seduta consiliare in quanto, sostiene “La crisi apertasi ufficialmente in Consiglio comunale, dopo l’uscita dei consiglieri Toto e Cerruti da Fratelli d’Italia e il loro passaggio al gruppo misto, certifica una frattura politica interna alla maggioranza che non nasce da un confronto alto sul futuro di Matera ma da equilibri saltati e tensioni che nulla hanno a che vedere con le priorità dei cittadini. Quando il dibattito pubblico si concentra su incarichi, candidature e assetti interni, significa che la politica ha smarrito il senso delle proprie responsabilità. I ruoli istituzionali non sono premi da rivendicare né trofei da conquistare, ma funzioni da esercitare con disciplina e onore, nel rispetto delle regole e degli statuti.

Il problema più grave è che lo stallo politico è già diventato stallo amministrativo. Dal giorno successivo all’ultimo Consiglio, le commissioni consiliari sono state annullate e rinviate a data da destinarsi. Questo blocco non è un dettaglio tecnico ma il segnale concreto di una macchina che rallenta, di atti che restano fermi, di decisioni che slittano mentre la città attende risposte. Matera è sospesa in un limbo fatto di trattative, conteggi, ipotesi di allargamento e voci di governissimo che coinvolgerebbero pezzi dell’opposizione. A noi questi scenari non interessano.

Ci interessano, invece, le scuole che attendono interventi da completare, gli impianti sportivi da rendere pienamente funzionali, la manutenzione e la riqualificazione delle strade, la chiusura di cantieri strategici come il Duni, Piazza della Visitazione, la nuova Torraca. Non parlo di grandi annunci o di obiettivi ambiziosi sbandierati in campagna elettorale, ma dell’ordinario che ogni amministrazione dovrebbe garantire. Quanto tempo e quante energie sono state sottratte a queste priorità per inseguire equilibri politici interni? È una domanda che la città ha il diritto di porsi.

Anche il tema di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026 viene evocato come giustificazione per costruire alleanze innaturali in nome dell’emergenza. Ma l’emergenza non può diventare un alibi per mescolare tutto e il contrario di tutto. Se questo percorso deve trasformarsi in un titolo gestito altrove, in un cerimoniale definito a Roma dal ministero che ha stanziato le risorse, senza un reale coinvolgimento della città e senza il rispetto dell’indirizzo deliberato all’unanimità dal Consiglio comunale, allora si abbia il coraggio di dirlo con chiarezza. La politica non può essere chiamata a ratificare decisioni prese altrove e, allo stesso tempo, essere messa tra parentesi quando prova a esercitare il proprio ruolo.

Se il sindaco Nicoletti non è più nelle condizioni di garantire una maggioranza solida, coerente e capace di governare, tragga le conseguenze politiche di questa situazione. Meglio una scelta lineare e trasparente che un’amministrazione ostaggio di veti incrociati, riunioni riservate e accordi costruiti per restare in equilibrio qualche mese in più. Un eventuale commissariamento gestirebbe l’ordinario senza il peso di una politica logorata dalle proprie contraddizioni.

Matera merita stabilità, visione e rispetto. Il Movimento 5 Stelle continuerà a svolgere un’opposizione ferma ma costruttiva, pronta a sostenere ogni provvedimento utile alla città e altrettanto pronta a denunciare incoerenze e forzature. La coerenza non è in vendita e non sarà sacrificata sull’altare di nessun governissimo.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.