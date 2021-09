Sui ciclici allagamenti di Matera siamo tornati recentemente dopo l’ultima puntata della serie “aqua alta come a Venezia” in cui pur non imputando responsabilità dirette a chi da poco gestisce il Comune, sollecitavamo di studiare e mettere in pratica senza tempi biblici misure atte allo scopo di consentire un migliore irreggimentazione delle acque piovane rispetto alla deficitaria situazione in essere. E che a tale scopo non può bastare la pur doverosa e meritoria pulitura ciclica delle caditoie. (https://giornalemio.it/cronaca/acqua-alta-a-matera-ogni-volta-che-piove/)

Ebbene, con il post pubblicato sul suo profilo facebook e che riproduciamo a seguire, il Sindaco Domenico Bennardi interviene sull’argomento riconoscendo (sarebbe stato difficile negarlo) l’esistenza del problema (“Ad ogni temporale .non c’è nemmeno bisogno di chiamarle “bombe d’acqua”- alcune zone della città puntualmente si allagano”), dando conto che “Stiamo continuando a fare un lavoro di pulizia delle caditoie” e annunciando che una soluzione al problema dovrebbe arrivare con ” Il progetto dei Palombari Riposti” che copiando ciò che è stato fatto in passato “ permetterà di andare a ridurre e controllare il drenaggio di acque piovane lungo le strade di accesso al centro storico per evitare le ‘cascate’ che siamo abituati a vedere in occasioni di forti piogge”.

Bene, sebbene si mettano le mani avanti scrivendo che “Occorrerà tempo”, ma quanto? Siamo in grado di dare delle date, un orizzonte temporale? Perchè se i tempi saranno biblici i danni dei prossimi anni non saranno ascrivibili solo a chi è venuto prima di voi. E evidente.

E poi questa è la soluzione prospettata per il centro, bene. E per le strade più periferiche? Per il lago che torna ogni volta nella viabilità antistante all’ex Barilla, giusto per fare un esempio? Che si fa? Si continuerà a nuotare in piscina?

Non sarebbe il caso di mettere mano a soluzioni più pratiche e di veloce attuazione almeno nei punti più critici sia del centro che della restante viabilità cittadina? E’ proprio impossibile reperire risorse nelle pieghe del bilancio comunale per interventi di ampliamento della caditoie in essere o realizzazione di nuove in questi punti? E nel piano delle opere pubbliche è stato previsto qualcosa per questi interventi a fronte di un problema ben noto?

Ecco nel frattempo a seguire il post del Sindaco:

“Ad ogni temporale (non c’è nemmeno bisogno di chiamarle “bombe d’acqua”) alcune zone della città puntualmente si allagano. Stiamo continuando a fare un lavoro di pulizia delle caditoie – qui siamo in via Manzoni – che sta portando alla luce un’enorme quantità di materiale, segno evidente che in passato questa attività non deve essere stata così frequente.

Ma questi interventi possono risolvere il problema dell’allagamento di alcune strade? La risposta è No!

Lo dico chiaramente. Possono senz’altro servire a mitigare un problema che pero è molto più ampio, perché la nostra città negli anni ha progressivamente perso la naturale capacità di drenare l’acqua piovana. L’eccessiva cementificazione, dagli anni ’80 in poi, ha determinato aree in cui le nostre strade, le nostre piazze sono diventate una pellicola impermeabile. Se a questo aggiungiamo i problemi legati ai cambiamenti climatici repentini, il problema non è assolutamente da sottovalutare.

Vogliamo dare soluzioni organiche, sapendo che richiedono risorse importanti (appena pochi giorni fa il Comune ha partecipato ad un bando sui cambiamenti climatici che dovrebbe consentire di reperire risorse).

La risposta dell’Amministrazione comunale al problema degli allagamenti e della impermeabilità si chiama “Palombari Riposti”: non abbiamo inventato nulla, abbiamo semplicemente “copiato” quello che facevano i nostri avi, cioè scavare i palombari per la raccolta delle acque.

Il progetto dei "Palombari Riposti" prevede, ovviamente, tecnologie moderne ma l'idea è la stessa, quella del drenaggio sostenibile che permetterà di andare a ridurre e controllare il drenaggio di acque piovane lungo le strade di accesso al centro storico per evitare le 'cascate' che siamo abituati a vedere in occasioni di forti piogge, attualizzando un sistema che appartiene alla genialità dei nostri avi. Solo una progettazione adeguata può risolvere un problema così complesso dei sottoservizi del centro storico e delle aree annesse. Occorrerà tempo ma la strada è segnata.

Un ringraziamento all’assessore ai Lavori pubblici, Graziella Corti, che sta lavorando al progetto dei “Palombari Riposti” e all’assessore all’Ambiente, Lucia Summa, che con la ditta incaricata dal Comune si sta occupando della pulizia delle caditoie.”