Bennardi: Bene i fondi regionali tampone per biblioteca T.Stigliani, ora interventi strutturali

Il sindaco di Matera, Domenico Bennardi, in una nota si dichiara “soddisfatto per lo stanziamento dei fondi regionali tampone, con i quali si ripristineranno i servizi essenziali nella biblioteca provinciale “Stigliani”, ma -aggiunge- oggi chiede un rilancio serio e definitivo dell’importante presidio culturale materano. Oltre al Tavolo organizzativo per la gestione futura della biblioteca si deve investire anche sulle risorse umane, oltre che sulla struttura. Occorre lavorare sul personale, con un percorso strutturato di reclutamento assunzionale, prevedendo bibliotecari e personale specializzato nella tutela valorizzazione dei beni librari e artistici presenti nel presidio, perché questi possano generare anche un’attrattiva turistica per la città.”

