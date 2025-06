Benemerita in festa a Matera con l’impegno di sempre

Per l’Arma parlano i fatti, gli impegni di uomini e donne, nella presenza capillare sul territorio delle ”stazioni” con le ”antenne” delle Compagnie fino al Comando provinciale, luogo di coordinamento e di riferimento per le attività di prevenzione e di repressione dei reati. E il bilancio di quanto fatto dai Carabinieri in provincia di Matera durante le celebrazioni per il 211° anniversario dalla fondazione dell’Arma, svoltesi in piazza San Pietro Caveoso, conferma che nulla e nessuno vengono sottovalutati. Così aldilà delle cifre nella lotta di contrasto al traffico delle sostanze stupefacenti colpisce l’azione di solidarietà nei confronti di quanti si trovano in situazioni difficili o di pericolo. E il colonnello Giovanni Russo ”fuori busta” ha citato un episodio del marzo scorso, che ha visto impegnati militari dell’Arma salvare una persona che voleva farla finita . Trovato riverso in condizioni disperate all’interno di un’auto è stato soccorso e salvato. Angeli della Provvidenza? Chiamateli come vi pare ma sono arrivati al momento giusto. Come ha fatto un militare lo scorso anno tra i calanchi di Montalbano jonico, riuscendo a salvare tre ragazzi che si erano smarriti.



E che dire delle truffe agli anziani, un reato che approfitta della buona fede di persone fragili. In 24 casi su 33 i Carabinieri sono riusciti a risalire agli autori. Preoccupa i reati sulla violenza di genere (233) in aumento rispetto al passato, con 9 arresti e 249 deferimenti. Solo una parte di quello che tutti i giorni l’Arma con le varie sezioni (carabinieri forestali) e specializzazioni ( Nas, Noe, Tutela patrimonio artistico, presso l’ispettorato del lavoro) e di pronto intervento compiono tutti i giorni,senza dimenticare l’attività di sensibilizzazione nelle scuole per contrastare il bullismo e altre forme di devianze. Nel complesso la nostra è una provincia sana, ma che deve tenere alta la guardia su possibili infiltrazioni criminose da altre province. Occhi e orecchie aperte. L’Arma c’è sempre e ha un rapporto stretto con le comunità locali, come è da oltre due secoli. Quella divisa, la fiamma sono un testimone che attraversa generazioni e famiglie, che dividono passione e sacrifici sulle note della ”Fedelissima” o con le parole della ”Virgo Fidelis”, che abbiamo sentito con tanta solennità nelle chiusura della ricorrenza del 211° anniversario della fondazione dell’Arma..