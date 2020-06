Prima la notizia buona. Il palombaro lungo di piazza Vittorio Veneto ,emblema del sistema idraulico tradizionale della città dei Sassi, è tornato a essere fruibile ai turisti. Una opportunità che avviene in sicurezza nel rispetto delle norme imposte dall’epidemia da virus a corona. Ne siamo contenti per i visitatori, che hanno un motivo in più per visitare e restare a Matera e per l’associazione di guide turistiche autorizzate che gestisce con dedizione e competenza quel sito. L’altra riguarda i cantieri, le sistemazioni esterne che, per vari motivi – complice anche la pausa imposta dal covid 19- contrassegnano gli antichi rioni di tufo e altre zone della città. Antonio Serravezza chiede tempi certi e la definizione delle opere da effettuare all’insegna del ‘si sa quando si inizia, ma non si sa quando si concludono i lavori”: da piazza Vittorio Veneto a via Casalnuovo. E non sono i soli. Mentre vanno avanti quelli di via don Minzoni e via san Biagio segnano il passo quelli di via Annunziatella, area ex distributore carburante Q8, o di scuole come in via Bramante o Spine Bianche per l’agognata sede della biblioteca da dedicare a Leonardo Sacco e al suo patrimonio documentale. Ne riparliamo dopo il 2 luglio. Certo i cantieri in Italia hanno tutti una storia diversa, vuoi per la farraginosità delle procedure, per gli inevitabili contenziosi che mantengono sulla carta i tempi di scadenza. Un tempo si usava benedire i cantieri per la posa della prima pietra. Altri tempi. Gli amministratori pubblici, con tutta la buona volontà, sono in mezzo al guado nel solco del dubbio ricorrente che sulle opere pubbliche, comunque, si ha sempre da ridire sia che si facciano, che non si facciano. E se restano a metà o subiscono ritardi, peggio. Sembra la storia della ” moglie ubriaca e la botte piena”. Il direttore dei lavori dei cittadini, Antonio Serravezza, la pensa diversamente.



LE RIFLESSIONI DI SERRAVEZZA

Se i progetti restano solo sulla carta, poco male, il brutto invece e’ quando dobbiamo stare attenti a dove mettiamo i piedi perche’ rischiamo di inciampare nei calcinacci dei lavori fermi. Se poi vogliamo parlare di progetti sulla carta e che come penso resteranno tali, possiamo dare spazio a tante chiacchere. Insomma si parla, si parla e poi si parla ancora, si da inizio ma tanto poi come spesso accade, si ferma tutto. E noi residenti dobbiamo costantemente vivere nella speranza che qualcosa venga portato a termine.

Vorrei dire tante altre cose ma a volte è meglio tacere. Il prossimo 20 e 21 settembre ci saranno le elezioni e sicuramente sentiremo parlare ancora di tantissimi nuovi progetti che poi, chissà in quale cassetto finiranno. I lavori iniziati e rimasti incompiuti nella zona centralissima del Palombaro lungo di Piazza Vittorio Veneto sono un esempio e un pugno nell’occhio per tutti i visitatori che vengono a visitare la città dei Sassi. Non c’è testa e coda, i lavori iniziano e si fermano, si riprendono e si fermano senza ancora vedere la loro fine. Intanto tutto resta al momento, immortalato nella migliaia di foto che si portano a casa i turisti. A Palazzo di Città le bocche sono cucite nonostante siano tutti ben a conoscenza di tutti i problemi. Novità da ieri Palombaro lungo ha riaperto con i seguenti orari giornalieri:

09:30/13:00-15:00/18:30