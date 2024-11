Bene…Porte chiuse al ” Casale”

Ha avuto pronto riscontro la segnalazione fatta due giorni fa sulle porte aperte al complesso del Casale https://giornalemio.it/cronaca/porte-aperte-nei-sassi-al-palazzo-del-casale/ con l’Amministrazione comunale di Matera, che ha provveduto a chiudere l’ingresso a un ambiente colmo di masserizie e a una cancellata. Bene. Ma è opportuno che, tempo e risorse umane permettendo, la situazione degli immobili negli antichi rioni di tufo venga monitorata, per evitare situazioni di degrado o che prendano piede forme di disagio o di emarginazione sociale. Resta il nodo della gestione e delle funzioni da insediare, perchè quei luoghi siano una risorsa e non un onere per la città.