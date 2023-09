Bene per le scuole. Ma quelle strisce rosa…un anno fa

Diamo atto all’Amministrazione comunale di Matera, come è prassi consolidata, di aver provveduto -in vista dell’apertura dell’anno scolastico- al rifacimento della segnaletica orizzontale ( le strisce pedonali) in prossimità degli edifici. Non sappiamo e in che tempi se si continuerà per rifare le strisce scomparse da un anno (l’asse via Marconi- via San Pardo a ridosso del mercato ortofrutticolo è tra queste) o per realizzare quelle annunciate. E’ il caso degli stalli ”rosa” licenziati in quinta commissione, quella sulla mobilità,nel settembre 2022 e approvato in consiglio comunale due mesi dopo. Ricordiamo i ”tempi brevi” dopo quelle misure https://giornalemio.it/cronaca/parcheggi-rosa-a-matera-per-le-mamme-disco-verde-in-consiglio/ ma da allora non si è mosso nulla. Giriamo la segnalazione al presidente di commissione Gianfranco Losignore, ad amministratori, funzionari e tecnici del Comune perchè riprendano l’argomento. Il sostegno alla natalità e alla tutela dei pedoni passa anche per questi piccoli, ma preziosi interventi. Attendiamo di conoscere tempi e programmazione ( come si sta facendo per sfalcio dell’erba) ripartendo da un anno fa…