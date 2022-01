E una programmazione da piano decennale (non esiste, ma non sarebbe male attivarlo) per rifare tante strade cittadine che mostrano l’usura del tempo, aggravato dal ricorrente intervento (emergenze a parte) di manomissione per la rete di servizi da parte di enti diversi, società appaltatrici e subappaltatrici. E l’area Paip di Matera, con i versanti di via La Martella (Paip 1) e di via Gravina (Paip2) sono tra quelle in lista di attesa poliennale perchè si rifacciano massicciata o ”tappetino”, a causa dei motivi detti prima e del transito di mezzi pesanti. Giriamo la segnalazione all’Amministrazione comunale che, con i limiti oggettivi di risorse di organico e professionale, non può di certo fare miracoli. Ma serve per il piano poliennale e magari con un investimento alla volta. Si va avanti, laddove possibile , con i lavori di rappezzatura delle buche per evitare infortuni e incidenti e richieste di indennizzi, se comprovati.

FOTO DA RIPARARE…