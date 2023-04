Bene insieme… con ”Basilicata, una bellezza da film”

Leggere in maniera esauriente e con tante suggestioni della nostra regione che ha una ” bellezza da film” non può che fare piacere, soprattutto quando si legano le attrattive paesaggistiche e quello dei sapori e dei saperi del territorio. Merito della sensibilizzata dalla rete di negozi di diversa tipologia del Conad e della rivista del cooperativa della grande distribuzione ” Bene insieme”, che contiene nel numero di aprile , un ampio servizio realizzato da Simone Pazzano per la rubrica ”In viaggio con Conad – Alla scoperta dell’ Italia” Apertura con i rioni Sassi, patrimonio dell’Umanità, e con un essenziale tour di cosa vedere e degustare,a cominciare dal pane. La Città dei Sassi (il nome degli antichi rioni di tufo si scrive in Maiuscolo…) nota per quello che è diventata in oltre mezzo secolo set naturale per film del filone biblico in particolare, ma anche di genere avventuroso o impegnato. E poi tappe a Castelmezzano, tra le Dolomiti Lucane e il Volo dell’Angelo, a Craco ”il paese fantasma”, ad Aliano il paese dei calanchi e di Carlo Levi, Policoro lungo la marina e i luoghi della Magna Grecia, fino a Maratea ” la perla del Tirreno” con quel Cristo Redentore ”gemellato” idealmente con quanto i visitatori apprezzano a Rio de Janeiro. Naturalmente attendiamo altri servizi sulla Basilicata, terra per tanti ancora da scoprire, soprattutto se siete buongustai e apprezzate l’escursionismo tra monti, mari, colline e pianure solcate da cinque fiumi.