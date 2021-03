I ricordi di quello che è stato nell’anno bisesto e funesto, il 2020, da confinamento domiciliare con i tanti morti (103.000) e le migliaia di contagiati, passati per la prima, la seconda e la terza andata lungo lo stivale del BelPaese, ammantato dalla scala cromatica dal giallo al rosso (La Sardegna in bianco) e con quel telo delle diverse tonalità di grigio che hanno lasciato non poche ombre su quanto si poteva fare e non è stato fatto. Una situazione che ha messo a nudo la marea di errori compiuti nell’aver smantellato il sistema sanitario nazionale, tagliando le risorse per la medicina del territorio ,a favore di protagonismi politici o, per un motivo o per un altro, della sanità privata che un ruolo deve svolgerlo ma nella giusta misura. E che dire degli anziani, quegli archivi della memoria dai capelli grigi che rappresentano la sconfitta più grande del nostro Paese, con quella iconografia delle bare portate via dai camion della Bergamasca perchè non c’era più posti negli impianti di cremazione dei camposanti? O delle tante case di cura, ospedali, case di riposo, da Nord a Sud, che nella gran parte dei casi hanno alimentato focolai e ricadute di contagio e di decessi ? Nonostante gli spot compassionevoli, dietro a una velo di cellophane, che hanno lasciato le cose come stavano. Insieme alla gardenia appassita di una campagna vaccinale che ha mostrato limiti organizzativi, aldilà della carenze dei vaccini e dei tanti (troppi) protagonismi mediatici che hanno creato confusione e disservizi.



E poi quel piano pandemico nazionale datato, inattuato, da copia e in colla, occultato, con tante responsabilità e irresponsabilità denunciate e messe in luce da inchieste giornalistiche (citiamo per tutte Report, senza nulla togliere a quelle di altre testate) delle quali attendiamo evoluzione. Con la Magistratura che si è mossa in Lombardia, nel Lazio e dove si è voluto mettere in luce i tanti aspetti di una gestione sanitaria dell’emergenza a volte poco chiara, dettata dal situazioni contingenti. E che dire della ridda dei dati sovrapposti, tra curve, indici, correzioni , spalmati o corretti poco dopo su fogli excel e comunicati? Dei Decreti delle Presidenze del consiglio dei ministri e delle Ordinanze di Presidenti (non chiamateli governatori) di Regioni e dei Comuni diffusi all’ultima ora, spesso da copia e in colla e con tutte le contraddizioni del caso. Come non ricordare l’assenza dei covid hotel, Basilicata compresa. Citiamo Matera su tutte, con due richieste di sindaci, che hanno individuato alcune strutture ricettive, ma poi arenate davanti alle barriere di irresponsabilità che hanno favorito i contagi ( con tutte le conseguenze che la cosa sta comportando) tra le mura domestiche? Il presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, ha detto a Bergamo – in occasione della giornata della memoria per le vittime del covid,che sarà celebrata ogni 18 marzo- che lo ”Stato c’è e ci sarà”. Ne prendiamo atto. Ma attendiamo di ascoltare, accanto a parole di circostanza per quanti non ci sono più e per quelli che continuano a fare fino in fondo il proprio dovere per contrastare la diffusione della pandemia, anche qualche doveroso ‘mea culpa”. Anche in Basilicata, dove è cambiato ben poco.



Gli italiani hanno bisogno di una buona ed efficiente sanità, che deve tornare nella gestione dello Stato. Inefficienze e inadempienze vanno rimosse, per rendere giustizia a quanti non ci sono più a causa della mediocrità o del protagonismo di quanti non si sono dimostrati all’altezza di amministrare con buon senso il diritto alla salute. Anche questo, accanto ai discorsi ottimistici (finanche un libro, ritirato per tempo dalle librerie), per ricordare degnamente il primo 18 marzo in piena emergenza covid. Servono, accanto ai vaccini e alla ricerca, professionalità, trasparenza, coerenza e concretezza. Una svolta. Proceda Presidente, se vuole e se può.