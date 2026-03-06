Bene! Al Comune di Matera in ascensore fino al 6^ Piano

Ne avevamo parlato il 10 febbraio scorso https://giornalemio.it/cronaca/al-comune-in-ascensore-fino-al-sesto-piano-ce-un-sollecito/ e alla fine il sollecito è stato accolto con la possibilità per i cittadini e, in particolare disabili, di poter accedere direttamente al sesto piano dove sono gli uffici del Sindaco, dell’assessore allo sport e della sala Mandela che ospita riunioni, conferenze stampe ed eventi pubblici. Nella cabina dell’ascensore è comparso il bottone numero 6 che porta al piano. Niente più chiavetta, come aveva chiesto con insistenza l’assessore ”esterno” onlus alle ”politiche cittadine” Pio Abiusi. Il Comune di Matera, e gliene va dato atto, ha rimosso un’altra barriera di accesso e questa volta nel Palazzo di città. Un bel segnale di attenzione verso questo tipo di problematiche, già affrontato con efficacia anche per l’ascensore all’auditorium di piazza san Francesco d’Assisi. Per il resto pazienza. Progetti e cantieri in corso d’opera.

