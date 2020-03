Viva soddisfazione ha suscitato all’interno dell’Associazione “Matera Ferrovia Nazionale” la notizia circa l’imminente nomina di un commissario per la costruenda tratta Ferrandina-Matera delle Ferrovie dello Stato.

L’obiettivo del ministero dell’Infrastrutture, infatti, è quello di velocizzare a Roma l’iter burocratico per la ripresa definitiva dei lavori, che, creando nuova occupazione, darà la possibilità alla Città dei Sassi di essere collegata alla Taranto-Salerno, nella stazione di Ferrandina, e quindi alla rete nazionale con relazioni dirette con il Centro-Nord attraverso le “Frecce” di Trenitalia.

“E’ da alcuni mesi – spiega il presidente del sodalizio materano, Nicola Pavese – che abbiamo intensificato i rapporti di collaborazione con il sottosegretario Sen. Salvatore Margiotta che insieme al dirigente Giuseppe Vinciguerra e al socio Francesco Laurenzana, ingegnere ferroviario, ho incontrato recentemente a Tito.

A Margiotta va il nostro ringraziamento per il costante impegno e per aver preso particolarmente a cuore l’annosa questione delle Ferrovie dello Stato a Matera, con la logica prosecuzione fino a Gioia del Colle della diramazione proveniente dalla valle del Basento, a cui aspira la nostra Associazione.

In questo modo Matera sarebbe collegata sia alla direttrice tirrenica dell’Alta Velocità (via Ferrandina-Potenza), a partire da Salerno, sia alle direttrici adriatica e jonica (via Gioia del Colle) con relazioni dirette non meno importanti con Bari, Taranto, Brindisi e Lecce.

Collegamenti strategici che consentirebbero di incentivare i flussi turistici verso Matera e l’intera Basilicata, insieme a funzionali relazioni trasportistici tra le nostre zone industriali, le nascenti Zes, e i maggiori porti mercantili e turistici del Sud.

Il nome ricorrente, circa la nomina a commissario della Ferrandina-Matera, è quello dell’ing. Maurizio Gentile, attuale Amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana e commissario per la costruenda ferrovia A/C Napoli-Bari. Si tratta di un professionista qualificato e autorevole, che tra l’altro conosce bene la nostra realtà e le attese della città di Matera. Nel 2017, infatti, avemmo modo di conoscerlo e apprezzarlo quando nella nostra città, su iniziativa dell’ex parlamentare Maria Antezza, fu presentato l’iter legislativo e il cronoprogramma dei lavori riguardanti la Ferrandina Matera”.

Il progetto definitivo, secondo le nuove e inderogabili norme europee sulla sicurezza, è stato redatto dai tecnici di RFI di Bari e da alcune settimane si trova a Roma in attesa dell’approvazione e del varo congiunto da parte del Ministero, di FS, Regione Basilicata e dei Comuni del territorio materano attraversati dalla ferrovia.

Con il commissario che sarà nominato a breve tutto l’iter potrebbe svolgersi in tempi rapidi in modo da riavviare i cantieri prima della prossima estate. Insomma, le FS preparano i binari verso Matera e le attese crescono per un’opera importante che potrà cambiare il futuro socio-economico di Matera e della Basilicata.”