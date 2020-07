Anche l’occhio vuole la sua parte e una targa, ben contestualizzata, di ottima fattura, resta un segno identitario di una strada o di una piazza. E Matera, che mostra qualche limite qua e là, ha tutto da guadagnarci se incrementasse con un programma organico e di dettaglio la cultura dell’arredo urbano. E allora basta alzare la testa, sopratutto di giorno, e vi accorgerete che le targhe maiolicate apposta nei mesi scorsi in via del Corso e in via delle Beccherie a ridosso di attività commerciali,sono un esempio di buone pratiche da incrementare. A realizzarle il maestro Peppino Mitarotonda nell’ambito degli interventi di riqualificazione delle strade del centro, disposti dall’Amministrazione comunale. Colori e formati sono quelli standard con logo e scritta di città che annovera beni , i rioni Sassi e l’habitat rupestre, tutelati dall’Unesco. Non è il primo lavoro che Peppino, fedele ai canoni di una linea artistica ben definito, che ha portato alla realizzazione di altre opere ”identitarie” della memoria storica cittadina. Ricordiamo, per esempio, le targhe in via Fiorentini a ricordo delle visite degli ex presidente del consiglio dei ministri Giuseppe Zanardeli e Giovanni Spadolini, alla balconata Luigi Guerricchio di piazza Vittorio Veneto nella piazza del carro trionfale al rione Piccianello. Arte, decoro e memoria cittadina. L’auspicio è che l’esempio e le buone pratiche possano contagiare privati e i futuri amministratori cittadini. Ma servono amore e rispetto per Matera.