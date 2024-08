“Bella come sei” iniziativa a sostegno della Race for the cure 2024

Settembre si tinge di rosa, il colore della prevenzione delle malattie oncologiche femminili, con iniziative dedicate per sensibilizzare e informare sul delicato tema.

Il primo appuntamento si svolgerà domenica 1 settembre con inizio alle ore 20.30, nella splendida cornice di Piazza San Francesco d’Assisi, la quinta edizione di “Bella come sei” la sfilata di moda organizzata dal Comitato Basilicata di Komen Italia. A salire in passerella saranno circa cinquanta Donne in Rosa lucane, che si sono confrontate con la diagnosi di tumore del seno e rappresentano la bellezza e il coraggio di tutte le donne che affrontano una patologia oncologica.

L’iniziativa si svolge a distanza di quattro settimane dall’edizione 2024 della Race for the Cure di Matera che si terrà dal 27 al 29 settembre a Matera per sensibilizzare alla prevenzione del tumore del seno e raccogliere fondi a favore dei progetti di Komen Italia. Nelle giornate dell’evento sarà allestito il Villaggio della Salute e dei corretti stili di vita con la Carovana della Prevenzione, il programma Nazionale Itinerante di Promozione della Salute Femminile di Komen Italia che offrirà visite gratuite grazie al supporto dei medici volontari che sostengono Komen Italia. Sarà previsto grande spazio ad attività gratuite di sport e di informazione per tutta la comunità sui corretti stili di vita, fino alla domenica in cui si correrà la sesta edizione della Race di Matera con le maglie bianche e rosa che percorreranno il centro della città.

La sfilata “Bella come sei”, con il patrocinio del Comune di Matera, della Provincia di Matera, della Regione Basilicata, del Consiglio Regionale di Basilicata, della Commissione Regionale Pari Opportunità, dell’Ufficio della Consigliera di Parità della Regione Basilicata e della Consigliera di Parità della provincia di Potenza , si svolgerà in partnership con Poste Italiane, CNA Federmoda, Ferrovie Appulo Lucane e il media partner Trm Network. Le donne in rosa indosseranno gli abiti dei brand facenti parte della rete Cna – Federmoda (Pina Pascente, Atelier Lisa Tibaldi, Monia sartoria italiana, Barbara Montagnoli, Opificio modenese, Paola Buttiglione, An-Joy Fashion, Morgan Visioli fashion, Nicoletta Fasani, Mamiola creazioni su tessuti naturali.)

oltre che della boutique Stefania di Matera, della maestra artigiana di Matera Angela Ramundo e dell’Atelier Dò di Domenica Cozzi di Lauria, i look delle protagoniste saranno completati dalle acconciature e dal trucco del team di Massimo Ferraroni e l’allestimento scenico della scalinata di Piazza San Francesco sarà curato da Milady by Misciù.

La serata darà anche l’occasione per annunciare le nuove tappe di settembre in Basilicata della Carovana della Prevenzione e le novità della Race 2024 di Matera che ospiterà una tappa del Villaggio S3 della Fipav e nuove attività sportive grazie al supporto di Sport e Salute oltre che un potenziamento dell’area dedicata alla prevenzione grazie al supporto dei medici volontari che, anche in questa occasione, dedicheranno il loro tempo a questo importante progetto di solidarietà.

L’iniziativa sarà realizzata anche grazie al contributo dei volontari, grazie anche alla collaborazione

consolidata dell’Associazione Volontari Open Culture 2019 che affiancheranno con il loro supporto le

iniziative del Comitato Basilicata di Komen Italia anche in occasione della Race For The Cure.

Sarà anche possibile durante tutta la serata donare iscrivendosi all’edizione 2024 della Race For The Cure, ritirando direttamente il kit iscrizione, o ricevere un libretto iscrizioni per diffondere e promuovere la partecipazione all’evento in squadra, per partecipare, numerosi, alla Race di Domenica 29 settembre 2024.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.