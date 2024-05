“Beethoven … l’inizio del futuro” con gli alunni del Tommaso Stigliani

E’ Sabato 18 maggio 2024 alle ore 19.30, nell’Auditorium “Gervasio” di Matera, è in programma il Concerto del Liceo Musicale “Tommaso Stigliani” evento conclusivo del percorso PCTO, “Beethoven … l’inizio del futuro”.

I Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex Alternanza Scuola-Lavoro) sono progetti a carattere curriculare che permettono agli studenti, attraverso la formazione d’aula e le attività laboratoriali, di conseguire una formazione più completa delle conoscenze, delle abilità e delle competenze richieste dal curricolo di studio.

Ancora una volta, il nostro Liceo Musicale si è fregiato di eccellenti collaborazioni con le istituzioni territoriali e nazionali con le quali ormai il nostro istituto vanta una consuetudine consolidata. I nostri ragazzi, opportunamente seguiti dai docenti di Esecuzione ed Interpretazione, hanno avuto l’opportunità di confrontarsi ed esprimere al massimo le proprie potenzialità, grazie agli stimoli e alla passione per la Musica da cui sono mossi e alla preziosa presenza dell’Associazione “La Camerata delle Arti” di Matera e del suo direttore, M° Francesco Zingariello, e del Maestro alla “Scala” di Milano, Stefano Salvatori. Entrambi non nuovi a fruttuose collaborazioni con il Liceo Musicale “Stigliani”.

L’intero progetto diretto dal Maestro Stefano Salvatori – spiega la Dirigente Rosanna Papapietro – si è articolato in tre fasi: nella prima, operando in équipe con i docenti di Esecuzione ed Interpretazione, sono stati scelti i brani, oggetto dell’esibizione finale, nella seconda si è proceduto allo studio del fraseggio e della musicalità, elementi fondamentali per conferire espressività all’esecuzione, e nella terza, infine, gli studenti hanno eseguito le prove generali con i musicisti della Camerata delle Arti in vista dell’evento conclusivo del concerto in Auditorium. L’entusiasmo e l’impegno profuso dai nostri ragazzi, oltreché la cooperazione dell’intera comunità scolastica, testimoniano ancora una volta come si possano potenziare le capacità comunicative e relazionali, rafforzando il senso di appartenenza che rende la scuola più appetibile, grazie anche alla musica!

Nel corso del Concerto l’Orchestra del Liceo “Stigliani”, corroborata dall’Orchestra di Puglia e Basilicata, eseguirà Musiche di Beethoven, Mozart, Schubert, Čajkovskij.