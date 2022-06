Beeeh…Un storia, un selfie e il Pastore apre al 2 Luglio

L’idea non poteva che venire da quella ”croscka” di creativi che è ”Erghiò” sempre pronta a divertirsi, a far divertire, giocando con segni e parole della tradizione. E così è con l’invito che Gabriele Chiancone rivolge al popolo dei potenziali ”pastori” della Festa della Bruna, tirando fuori l’icona del passato con l’agnellino intorno al collo sulla zimarra, cappello e bastone e l’esclamazione prolungata, che correva di iazzo in iazzo, che risuonava sulla nota prolungata del ” Beeeeeh. Dot’v da fè..” datevi da fare a tirare fuori selfies e storia, accanto a uno dei sette adesivi, ideati per questa caccia al tesoro della Bruna. Che si vince? Prima partite e prima indosserete la maglietta identitaria. Se siete pronti a suonare il campanaccio,partite.



Per tutti gli altri ricordate che sabato prossimo parte il memorial di calcio a 7 dedicato al maestro artista cartapestaio Michelangelo Pentasuglia e che domenica 19 giugno alle 18.00, al jogovillage sulla ss 7 Appia per Laterza ci sarà la Brunetta dei Piccoli. Una festa riservata ai cittadini e alle cittadine di età compresa tra i 6 gli 11 anni che si saranno iscritti in mattinata presso L’Albero Azzurro di via Cappuccini 25. Il costo è di 5 euro , comprensivo di una maglietta e di un braccialetto. Parteciperanno, con le dovute proporzioni, alle fasi della festa e all’assalto del carro trionfale realizzato da Ergghiò. Il manufatto di cartapesta, delle dimensioni 2×3 metri sarà preso d’assalto quale segno beneaugurante per tutto l’anno. Gli adulti, naturalmente, dovranno solo osservare. E’ la Bruna dei piccoli…



dalla pagina social di Ergghiò

Ci siamo quasi…🥳🥳 Per aumentare lo stato d’ansia, da oggi parte un nuovo gioco Ergghiò: 7 adesivi di 7 personaggi storici della Festa