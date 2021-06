Una riflessione intensa e partecipata sulla Basilicata e sulle opportunità di lavorare ad una comunicazione del territorio sempre più mirata a fare sintesi tra la Basilicata della storia passata e quella delle storie presenti e future.

Nella serata di lunedì 7 giugno, parte del cast artistico e tecnico di “Beautiful Basilicata”, con in testa i protagonisti Silvia Peragine e Greg Foster, ha incontrato i componenti del circolo culturale lucano “Giustino Fortunato”, nella sede di via Nizza, alla presenza del direttore dell’Apt di Basilicata, Antonio Nicoletti.

Il format web seriale dedicato al racconto dei paesi del territorio, attraverso le scanzonate esperienze dei due protagonisti, lei lucana che non conosce la sua terra e lui inglese che ne è innamorato, fino a giovedì prossimo sarà proiettato, di sera in sera, oltre che a Roma, anche a Firenze, Settimo Torinese (TO) e a Parma.

L’iniziativa mira proprio a presentarlo alle numerose comunità lucane presenti in Italia, affinché possa diventare uno strumento di promozione anche a loro disposizione.

Dopo la proiezione, in un talk-show moderato da Sergio Palomba, si sono avvicendati gli interventi del presidente del Circolo, Filippo Martino; del direttore Nicoletti e di Silvia e Greg, coppia anche nella vita.

Tantissimi sono stati gli interventi giunti dal pubblico degli associati, che ha analizzato il format in modo molto attento, mostrando grande apprezzamento ma anche tanta voglia di suggerire elementi che possano impreziosirlo ulteriormente. I Lucani a Roma, infatti, sono una comunità unita, affiatata ma soprattutto perfettamente calata nel contesto, nelle vicende e nell’attualità della propria terra d’origine, anche a distanza.

Il tour di Beautiful Basilicata prosegue, questa sera, a Firenze, dove il cast tecnico e artistico incontrerà l’Associazione culturale Lucana.