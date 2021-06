Terzo incontro dell’iniziativa Beautiful Basilicata in Tour in co-operazione con A.P.T. Basilicata.

Questa volta ad ospitare l’iniziativa organizzata dall’Associazione Lucana “Emanuele Gianturco” è stato il Cinema Petrarca a Settimo Torinese (TO).

Le avventure di Silvia e Greg sono state proiettate per la prima volta sul grande schermo, nel buio di una bella sala, dinanzi alla folta platea del direttivo del sodalizio, tornato a riunirsi in presenza per la prima volta dopo la pandemia.

Il nuovo appuntamento dell’iniziativa, promossa da Rvm e Quadrum, è stato aperto dal presidente dell’Associazione, Vito Sileo, e dalla sindaca di Settimo, Elena Piastra.

C’è infatti un rapporto stretto tra l’amministrazione comunale e la comunità lucana che, nel tempo, ha assunto sempre più protagonismo, promuovendo le proprie origini, contribuendo ad ampliare l’offerta culturale del paese torinese.

Di qui l’invito formale, a tutta la produzione e al cast tecnico della web-serie dedicata ai paesi della Basilicata, e ritornare in occasione delle giornate lucane che, annualmente, vengono organizzate dell’Associazione “Gianturco”.

Al termine della proiezione, i protagonisti Silvia Peragine e Greg Foster hanno salutato i presenti insieme a Rocco Sabia, presidente della Federazione dei Circoli e delle Associazioni dei Lucani in Piemonte che, complimentandosi per la produzione, ha auspicato che iniziative di incontro e confronto come questa possano proseguire anche attraverso appuntamenti più sistematici.

Il tour di “Beautiful Basilicata” tra le associazioni dei Lucani in Italia, si conclude questa sera a Parma col Circolo Culturale Lucano, con un incontro presso la sede del Parma Calcio.