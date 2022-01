L’inizio del 2022 non è dei più entusiasmanti, tra i limiti imposti dall’epidemia da virus a corona covid 19 e varianti, e il naturale calo di presenze di questo periodo invernale. Ma c’è, crisi a parte, guarda avanti come l’associazione B&B di Matera riempiendo di contenuti e di opportunità il nuovo sito web dell’associazione www.associazionebebmatera.it, con una offerta interessante sia per gli operatori che per i potenziali visitatori. Naturalmente Guido Galante va oltre nella consapevolezza che l’unione, il confronto e il sostegno di altri possa rafforzare e diversificare l’offerta. Da soli, del resto, e in assenza di un piano strategico del turismo non si va da nessuna parte, come ripetiamo e scriviamo da sempre. Del resto tra un mese ricorrerà giusto un anno dalla presentazione e sottoscrizione , nelle sale del Museo Ridola, di un protocollo di intesa sul turismo sostenibile ” tra Comune e operatori economici locali. Ma finora, polemiche a parte nulla. E del resto non poteva che essere così. A ognuno il suo mestiere e senza una ”visibile” delega, con figura di competenza, all’assessorato al turismo si gira a vuoto. Non possiamo che augurare buon lavoro all’associazione B&B Matera e agli operatori, che contribuiscono e non poco all’economia turistica cittadina.



COMUNICATO STAMPA

L’Associazione B&B fa il punto sul 2021 e apre il 2022 con il lancio del nuovo portale: www.associazionebebmatera.it.

L’Associazione B&B Matera, alla soglia del suo settimo anno di attività, traccia il bilancio dell’anno sociale appena passato e si appresta a programmare quello futuro.

Il 2022 comincia con i migliori auspici, con il lancio online, previsto per il 20 gennaio, del nuovo portale dell’Associazione B&B di Matera (www.associazionebebmatera.it), i cui fruitori potranno facilmente selezionare e scegliere il proprio soggiorno, secondo le proprie specifiche esigenze, tramite un innovativo sistema di filtri e potranno anche avere utili indicazioni per il loro soggiorno a Matera. Naturalmente sul nuovo sito sono inserite tutte le informazioni pratiche per associarsi.

L’Associazione B&B Matera nasce nel febbraio 2016 da un gruppo di gestori e proprietari di strutture ricettive extralberghiere, uniti da un’idea comune di cooperazione, confronto e crescita. Nasce dall’esigenza di dar voce ad un intero indotto, quello delle strutture ricettive extralberghiere locali, che ha acquisito, per numeri e qualità, un’importanza che non è più possibile trascurare.

In quest’ottica di crescita e di collaborazione, è stata costituita l’Associazione che mette insieme un nutrito gruppo di persone consapevoli del fatto che fare rete sia il modo più efficace per innalzare gli standard dell’accoglienza, per garantire servizi adeguati agli ospiti che scelgono questa tipologia di soggiorno e per lavorare in sinergia con le Istituzioni locali, regionali e nazionali verso il raggiungimento degli stessi obiettivi, nella speranza che l’Associazione B&B Matera diventi sinonimo e garanzia di qualità.



“Ad oggi – spiega il Presidente Guido Galante – tra bed&breakfast, case vacanza, affittacamere, agriturismi e ostelli, la sola città di Matera è in grado di offrire all’incirca 5000 posti letto, con circa 900 strutture, che tradotto in termini lavorativi, economici e di impiego vuol dire che, compreso l’indotto, circa 2/3000 famiglie vivono, a vario titolo, da questi introiti, sviluppando una rilevante microeconomia, con ricadute positive a 360° per tutta la città. A volte eroghiamo tutta una serie di servizi legati all’accoglienza che suppliscono alle carenze istituzionali nel settore Turismo, dando un valore aggiunto all’immagine di Matera e facendola risultare nelle recensioni come una delle Città più ospitali al mondo. Nulla che vada ad ostacolare, dunque, il lavoro che le strutture alberghiere della nostra città svolgono egregiamente da molto tempo. Infatti noi ci proponiamo come alternativa o supporto alle strutture alberghiere e non come competitor.”

Il 2021 ha visto l’Associazione impegnata e propositiva nei vari tavoli tecnici del settore turistico in sinergia con le altre associazioni di categoria, ha collaborato attivamente nel redigere le proposte della “Marcia per la cultura e il lavoro”, ha collaborato con il CNA dando il proprio sostegno per la diffusione e promozione degli eventi “Cultural Festival” e “Matera Artisan & Handcraft Experience”, con l’Associazione “Il quartiere si muove” per il progetto del Natale 2021 nel rione San Pardo con la costruzione della natività in cartapesta, con l’Associazione Virtus Group 2016 per il progetto “Matera città dei sassi” per l’attuazione del torneo giovanile di pallacanestro ed infine è stata capofila del progetto “MATERA – luoghi, persone, tradizione ed evoluzione: il riscatto continuo di una comunità millenaria”, per la realizzazione del calendario 2022 volto ad una raccolta fondi da destinare al laboratorio multimediale di Maputo istituito dall’Associazione “Basilicata-Mozambico”. Un anno pieno di impegni su diversi fronti.

La campagna associativa 2022 é appena iniziata!

Matera, 20 gennaio 2022