Batti cinque con le Fal. Attendiamo il sei…per metro e Serra Rifusa

L’annuncio che un nuovo treno delle Fal entrerà in servizio da lunedì 13, lungo la linea Matera- Bari, è senz’altro un evento positivo sul piano dell’efficienza e del comfort per i passeggeri. Inaugurazione con amministratori locali, dirigenti delle Fal e con il il Vice Ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, On. Edoardo Rixi (Lega per Salvini) e l’opportunità per riprende un progetto rimasto fermo a Matera 2019, con la stazione e il parcheggio per bus e auto del rione Serra Rifusa fermi, insieme a quello di metrapolitana leggera. Servono investimenti e una programmazione adeguati. Il Comune, come riportato in altri servizi, ha ripreso la questione con una interlocuzione avviata dall’assessore alla mobilità urbana Michelangelo Ferrara con l’assessore regionale Donatella Merra. E lunedì può essere l’occasione per riparlarne…



Comunicato stampa del 10 marzo 2023

FAL, LUNEDI’ 13 A MATERA INAUGURAZIONE TRENO CON IL VICE MINISTRO RIXI

Lunedì 13 marzo alle ore 11.30 nella stazione Fal di Matera centrale, il Vice Ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, On. Edoardo Rixi, inaugurerà un nuovo treno Stadler in servizio sulla linea Bari – Matera. Si tratta del quinto nuovo treno immesso in servizio da Fal su questa linea da gennaio ad oggi. Il taglio del nastro avverrà sulla banchina, al piano interrato della stazione, dove sarà presentato il treno con una livrea tutta nuova e dedicata alla Città dei Sassi, sulla quale campeggiano le foto caratteristiche dei suggestivi paesaggi materani e lo slogan “Matera, viaggio nell’arte e nella pietra”. Subito dopo, al piano superiore, nella sala passeggeri della stazione, si terrà la manifestazione alla quale, oltre al Vice Ministro Rixi, interverranno il Presidente e il Direttore Generale di Ferrovie Appulo Lucane, Rosario Almiento e Matteo Colamussi; il Sindaco di Matera, Domenico Bennardi; Maurizio Oberti, Regional Sales Directory Italy di STADLER; l’Assessore a Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata, Donatella Merra; il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.