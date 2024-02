Batman e Joker portano doni ai bambini dell’ospedale di Matera

“Un carnevale di gioia nei reparti di Neuropsichiatria infantile e Pediatria dell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera con la visita inaspettata di Batman e Joker che, questa mattina, hanno portato giocattoli in dono ai piccoli ospiti permettendo loro di divertirsi e fantasticare con i supereroi.” E’ quanto riportato in una nota dell’ASM che così prosegue: “Grande è stata la sorpresa dei bambini, affacciati dai corridoi dei reparti, nel vedere l’arrivo di Batman in ospedale con la sua Batmoto accolto dall’eterno rivale Joker. Impeccabili nei loro costumi fedeli a quelli dei supereroi dei fumetti e del cinema, i volontari Gigi Sanrocco e Giuseppe Malvasi dell’Associazione Lucania Soccorso, hanno fatto il loro ingresso nei due reparti tra lo stupore e i sorrisi dei bambini e la felicità dei loro genitori. Immancabili i selfie con Batman e Joker che hanno portato leggerezza e allegria regalando anche dolci e cioccolate ai bambini e ai loro familiari. Prima di andare via Batman e Joker hanno salutato il personale della Direzione sanitaria ospedaliera che ha espresso soddisfazione per l’iniziativa.”

“I nostri piccoli pazienti sono stati al centro del carnevale in reparto – ha dichiarato il Commissario straordinario dell’Azienda sanitaria locale di Matera, Maurizio Friolo- condiviso insieme al personale sanitario delle due unità operative impegnato anche nel migliorare la qualità delle degenze in ospedale per i bambini e le loro famiglie. Ringrazio per questa apprezzata iniziativa i volontari dell’Associazione Lucania Soccorso ed il personale dell’ospedale Madonna delle Grazie che ha collaborato nell’organizzare questo momento di spensieratezza dedicato ai bambini”.