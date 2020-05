L’avevamo lanciata come una provocazione prendendo spunto da una intuizione del manager globetrotter Antonio Serravezza, https://giornalemio.it/cronaca/antenato-pipistrello-cod-19-nella-grotta-di-matera-ce-da-guadagnarci/ , e alla fine abbiamo scoperto con tanto di documenti ”originale” alla mano che l’antenato dell’uomo pipistrello sopranominato ” U’ mattvagghj” ha vissuto nei rioni Sassi e poi ha spiccato il volo con la ” Chirotter fly” a Gotham City l’arcinota città americana regno di Batman, l’uomo pipistrello . E’ merito dell’artista Serge LaTree (l’inglese ci sta tutto) che sette anni fa o giù di lì tiro fuori il materiale di prima mano e di livello internazionale presenta al pubblico in una grande mostra nei Sassi. U’ mattvagghj è ovunque e spazia dal parco dell’uomo alla filiera dei musei demoetnoantropologici, standosene a testa in giù,custode di segreti, salti nel buio o della quaglia fatti da tanti pseudocustodi della cultura tufacea o calcarenitica e di altre concrezioni tufacee che l’ottimo Sergio Laterza, dal doppio passaporto materano-americano,ha dipinto e riallestito con ironia e ipercromia. Per farla breve l’anello mancante sulle tracce dell’uomo pipistrello e del suo antenato a Matera è l’unica opportunità di portata internazionale che questa estate, se si lavorerà per tempo, può portare a un tour e a una mostra all’aperto sulle ali del pipistrello. Altro che turismo di prossimità, con panino, focaccia e borsa termica. A Sergio,Antonio e agli operatori economici che vorranno metterci idee e qualche euro(ma vanno bene anche dollari, sterline, yen, yuan) il compito di far volare il progetto. Matera BatCity gemellata con Gotham. E’ un affare…Datevi una mossa.