Chi puo’ si metta una mano alla coscienza, in tasca, nei cassetti e aiuti, come può, chi è in difficoltà. E a volte basta una goccia sulle labbra essiccata per lenire l’arsura di una traversata nel deserto della crisi, procurata dall’epidemia da virus a corona. La Caritas diocesana di Matera-Irsina continua a farlo da sempre aprendo il cuore, prima di tutto, ascoltando e guardando negli occhi quanti con dignità chiedono in aiuto. E spesso lo fanno in silenzio. E così il fondo della sussidiarietà per la ripartenza ha consentito di aiutare 87 piccole imprese, sulle 107 domande giunte, per un importo complessivo di 116.000 euro. Una goccia si dirà. Ma preziosa, sopratutto, se anche altre gocce si uniranno per far crescere il fiume della solidarietà.

FONDO DI SUSSIDIARIETA’

PER LA RIPARTENZA

Esito

Scrive il poeta Gibran: “Io vi dico che quando lavorate compite una

parte del sogno più avanzato della terra, che fu assegnata a voi quando

quel sogno nacque.

E che sostenendo voi stessi col lavoro amate in verità la vita,

E che amare la vita nel lavoro è vivere intimamente con il più intimo

segreto della vita”.

È in questa logica che si inserisce il Fondo di Sussidiarietà per la

Ripartenza che la Caritas ha inteso pubblicare a favore delle piccole

imprese che, a causa del Covid, hanno visto rallentare la propria

produzione.

Esso, ci rendiamo conto, è stata una piccola goccia nel mare dei tanti

bisogni che la Pandemia ha acuito, solo una piccola goccia ma è proprio

“meditando sulle piccole gocce” che si può scoprire il segreto del mare.

Attraverso questo breve comunicato vogliamo condividere il frutto che

questa piccola goccia ha prodotto e vogliamo accompagnare tutti alla

scoperta del segreto di questo bellissimo mare che è la Caritas.

Le domande pervenute sono state 107, di queste quelle non finanziabili,

perché mancanti di uno o più requisiti del bando, sono state 18. Infine,

le domande finanziate, quindi le imprese che hanno usufruito del

contributo, sono state 85 per un importo di € 116.298,00.

Scrive l’imprenditore Farshad Asl che “Il successo imprenditoriale è

dove la tua visione, influenza e creatività convergono; è dove le

opportunità diventano infinite e le tue capacità senza limiti”.

La Caritas, rispondendo al suo mandato educativo, ha voluto

accompagnare le piccole imprese del territorio, anima delle comunità,

a non perdere mai di vista la propria visione, la creatività e soprattutto

il sogno.