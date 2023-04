Basta tasse … I turisti non sono polli da spennare

Tranquilli…il manifesto del servizio è comparso a Bari, dove il turismo è in continua crescita e, non dimentichiamolo, ne beneficia anche a Matera per quel rapporto diretto che portano anche da noi i flussi dei tour operator lungo quell’itinerario consolidato da anni che lega i siti Unesco di Alberobello, Castel del Monte, i nostri rioni Sassi con habitat rupestre e le Grotte di Castellana. E l’iniziativa dell’associazione ambientalista ”Ecocity” insiste da tempo, oltre che sulla necessità di attivare iniziative concrete su ambiente e mobilità urbana sostenibile, anche sui temi dell’economia come tasse di soggiorno e tariffe. E l’immagine del turista che non va considerato un pollo da spennare per certi versi, ma senza generalizzare, interessa anche a Matera. I costi, del resto, bolletta energetica a parte, sono aumentati con riflessi negativi anche sui cittadini (alimenti, canoni di locazione ecc) nonostante buona volontà e senso di responsabilità di gran parte degli operatori . Ma notare alcune comitive con colazione al sacco o borsa frigo deve indurre alla riflessione. Quanto alla tassa di soggiorno ha tariffe bloccate e sono una valvola di ossigeno per l’Amministrazione per interventi da reinvestire nel settore. Ne sappiamo sull’argomento di tanto in tanto, come nel luglio scorso con una nota che annunciava il recupero di 900.000 euro, rispetto a un fronte di evasione che partiva dal 2018 come avevano segnalato le fiamme gialle. Nulla finora sul dettaglio: quanti sono i morosi e l’entità degli importi. Attendiamo report.



Quanto all’offerta ne riparleremo puntualmente a ogni occasione mancata, in una città tuttora priva di un piano strategico gestito da professionalità adeguate e che, nei posti che dovrebbero svolgere una azione dinamica, non ha alcuna figura dotata di consolidata esperienza e di competenze di settore . Osservazione fatta in più occasioni da quanti operano nel settore. Tavoli e documenti finora non hanno portato da nessuna parte…come le piste ciclabli. Un’araba fenice fatta di chiusure, di delibere mai revocate ( è il caso della pista ciclabile e di atletica di contrada Pantano, come ha scritto il collega Vito Bubbico fino alla noia) o di situazioni a metà o dalla pendenza da gran premio della montagna come il percorso ciclabile di San Vito. Un pezzo di pista….che comincia poco oltre l’ingresso al rione Piccianello. Per il resto si circola con la pedalata assistita, ma certamente non in sicurezza. Ci sono i progetti…”faremo” come sentiamo ripetere da più legislature.Ma finora Matera è ferma alla partenza.



ATTIVITA’ ECOCITY BARI