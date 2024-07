Basta stress. A Metaponto con tre corse bus andata e ritorno

La proposta di Antonio Serravezza è sensata. E andrà bene, se in Regione programmeranno per tempo e con la disponibilità di risorse adeguate (il problema è sempre lo stesso) per la stagione 2025. Istituire corse aggiuntive, tre al mattino e tre per il ritorno, dirette da Matera a Metaponto Lido dovrebbe contribuire a ridurre traffico e rischi di incidenti lungo la direttrice Ss7 -Sp3. E del resto nella località della Magna Grecia c’è il problema dei parcheggi, che obbligano a scarpinate defatiganti per raggiungere la spiaggia, a girare a vuoto o a voltarsi indietro. Trasporti e servizi la priorità. Giriamo, come in passato, la richiesta agli amministratori locali e regionali perché si abbia la lungimiranza di cominciare a programmare per l’anno che verrà…Nel frattempo agli spazientiti automobilisti del fine settimana un bagno di sudore, in attesa di farlo al largo.



LA RIFLESSIONE DI SERRAVEZZA

Il traffico sulla statale 7 e sulla provinciale 3 ogni sabato e domenica di luglio e agosto sono sempre a intasate dal traffico e oltretutto sono diventate il circuito da corsa per tanti incoscienti. Chi arriva a Metaponto è già stressato anche pensando al rientro a Matera. Altro problema sono i parcheggi che obbligano a lasciare le auto lontano dalla spiaggia e chi ha dei bambini non è facile trovarne uno nei paraggi del lungomare. Suggerisco una soluzione con l’obiettivo di facilitare il turista del fine settimana a queste sofferenze offrendo un servizio di autobus di tre corse la mattina e tre corse la sera di ritorno con una tariffa agevolata per le famiglie. Auspico che questo servizio possa essere preso in seria considerazione dal Comune di Matera e la Provincia di Matera e possa avere riscontri positivi per implementarlo in altre zone già da questa stagione estiva.