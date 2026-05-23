Basta scuse, ora sanzioni ad Israele, il governo Meloni tolga il veto! FIRMATE la petizione!

“Alla presidente del Consiglio, onorevole Giorgia Meloni, a tutti componenti del governo italiano. Dopo il rapimento in acque internazionali e le violenze documentate ai danni dei componenti della Flotilla, dopo le ripetute violazioni del diritto internazionale con i raid a Gaza e in Cisgiordania costati la vita a decine di migliaia di palestinesi e dopo la guerra criminale contro l’Iran e gli attacchi a Libano, Siria, Qatar e Yemen, chiediamo al governo italiano e di ritirare il veto alle sanzioni europee contro Israele e di non limitarsi a quelle individuali – e di comodo – nei confronti del solo ministro Ben Gvir.” E’ questo il testo della petizione che è possibile firmare sulla piattaforma IO SCELGO.ORG dal titolo “Sanzioni ad Israele, basta scuse: il governo Meloni tolga il veto” promossa da Il Fatto Quotidiano: “Per stanare gli azzeccagarbugli del nostro governo che pur di non toccare Israele continuano ad assistere in modo complice alle azioni criminali di Netanyahu & C.”.

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