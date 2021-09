…dove A.D non sta per Anno Domini, Anno del Signore, ma per ”Autonomia Decisionale”. La delega a terzi non paga e si resta al palo, perdendo treni, occasioni che finiscono nel vortice dei venti e degli eventi fini a sè stessi. Matera deve fare i conti con il ”non osare”, ”attendere la manna che scende dal cielo” e che ”altri decidano per noi”, magari nella cabina di regia regionale o extraregionale che finisce con il portare quattrini a chi ne ha gia troppi, utilizzando il nome del nostro brand per fare affari, magari con la sponda locale di chi lavora per la banda larga dei beni comuni. ll resto lo fa la debolezza della cultura d’impresa, l’individualismo esasperato che impedisce di mettere insieme forze, risorse e opportunità. Su questa carenza continua a battersi, ma con il sorriso dell’ottimista per dirla con Tonino Guerra, l’icona di Pennabilli. E invita a vaccinarsi con l’ A.D, una doppia vitamina che fa aguzzare attività e autonomia. Proviamoci, magari con il sottofondo musicale di Malarazza sulle note di ” Lamenti, ma che ti lamenti…” come cantava negli anni Sessanta ” Mister Volare”.



LE RIFLESSIONI DI ANTONIO SERRAVEZZA

Ho sempre creduto e continuo a credere che noi materani siamo stati abituati a non credere in noi. Nel sistema in cui viviamo siamo stati abituati a non credere in noi e a chiedere sempre aiuto agli altri, in altre parole, sembra che siamo stati depotenziati.

In tutte le occasioni più importanti di questa città ci sono stati sempre dei personaggi “manipolatori” che hanno imposto le loro strategie di controllo delle masse. La maggior parte di noi materani quasi sempre è inconsapevole di essere persone abituate fin dalla nascita a riconoscere il potere negli altri. Un disagio che ci ha costretti così a chiedere aiuto al mondo esterno, il quale a sua volta è già stato organizzato per quell’effetto collaterale del “sistema”. Ecco che nasce subito una riflessione: chi può essere un’ancora di salvataggio, ossia coloro che possono interessarsi ai nostri problemi? Ecco perché siamo stati abituati a non credere in noi e dobbiamo chiedere sempre aiuto agli altri. Vorrei ricordarvi l’ultimo episodio che ha sbalordito anche i non credenti: l’organizzazione e lo svolgimento dell’ormai famoso 2019, quando Matera ha goduto di un titolo internazionale prestigiosissimo che l’ha portata nell’olimpo delle città capitale europea della cultura. E’ stata una fortuna ma gestita da chi non centrava nulla con Matera. In varie occasioni, noi cittadini, ci chiedevamo se le figure scelte non potessero essere pescate dal mazzo dei professionisti locali che, a loro volta, svolgevano importanti mansioni anche in altri contesti nazionali e internazionali. Nulla da fare, e purtroppo molti importanti guadagni sono finiti altrove lasciando il nostro territorio all’asciutto.



Continuando così diventeremo gli eterni indecisi, sempre insicuri riguardo a qualsiasi cosa e tendiamo a chiedere parere e consigli ad altri. Tutto ciò nasce da una fondamentale insicurezza nelle proprie potenzialità e capacità creative e bisogno di approvazione restando così ben lontani dalla strada della libertà di essere e di agire.

Ogni qual volta chiediamo aiuto agli altri, contemporaneamente cediamo loro il nostro potere e perdiamo, seppur provvisoriamente, la nostra capacità creativa e il nostro intuito.

Ci auto priviamo della facoltà di agire liberamente, il nostro diventa un agire condizionato.

Vorrei ricordare a chi mi sta leggendo che su questo pianeta non esistono persone più forti di altre. I cosiddetti “potenti” sono persone alle quali noi cediamo il nostro potere e pertanto diventano forti ai nostri occhi. Quante volte abbiamo desiderato di vivere felici? Molte persone non riescono perché delegano, anche con un solo voto, il compito di renderci felici. Basta con questo sistema di debolezza, quasi voluta, usciamo da questo sistema, da questo circolo vizioso, non restiamo invischiati altrimenti continueremo ad essere il loro nutrimento.

Nessuno, se non noi stessi, possiamo liberarci da questo sistema per farci conquistare la potenza che ci spetta. Basta veramente poco per acquisire consapevolezza e volontà. La chiamerei l’era del “Risveglio” guardando noi dentro noi stessi e rapportandoci alla realtà di questi giorni.

Solo, arrivati a questo punto, partirà la nostra rinascita vera e propria e avremo la possibilità di riappropriarci e di cambiare la vita nostra e della comunità tutta materana, a patto che non ci facciamo fregare di nuovo! Ricordiamoci sempre il “riscatto dal tiranno Tramontano”, ecco quelli furono i veri cittadini del “Risveglio Materano”.