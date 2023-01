Basta con lo strabismo… Le giuste risorse a Matera per Agenzia delle Entrate

Ci risiamo. Se gli organici dell’Agenzia delle Entrate sono sempre più risicate e le nuove assunzioni o arrivi non basteranno a colmare i vuoti, per garantire i servizi, e allora a ”tirare la cinghia” devono essere tutte le strutture territoriali compresa Potenza. Non è una questione di campanile, ma di equità.Ne sono una conferma la denuncia, riportata nella nota che segue della ,Confsal-UNSA Basilicata, Coord. Entrate, e la proclamazione dello stato di agitazione . I cittadini che in mattinata a Matera si sono soffermati davanti alla sede dell’Agenzia in piazza Matteotti, e che la frequentano periodicamente, hanno espresso preoccupazione sul rischio che la mancanza di organici adeguati possa portare a un ridimensionamento dei servizi. Del resto quanto sta accadendo per la Sanità, con l’accentramento di funzioni nel capoluogo di regione e un aumento della migrazione sanitaria, è un altro pericoloso segnale di ridimensionamento che tocca la Città dei Sassi e la sua provincia.E alla lunga, per la logica dei numeri, anche Potenza e di conseguenza la Basilicata , sono avviate sul crinale dell’accorpamento dei servizi a realtà extraregionali.



PRESIDIO PUBBLICO IN BASILICATA SEMPRE PIU’EFFIMERO:

(anche l’Agenzia delle entrate si accoda alle vicende della sanità e degli enti locali).

Ebbene nell’Agenzia delle entrate in Basilicata si patisce il vento del nord, un

vento che non nutre e non solleva da tanti acciacchi.

Nonostante il concorso da ultimo espletato nel 2022, alla Basilicata sono

toccate solo 20 nuove unità per complessivi 6 uffici…praticamente

niente…..una mezza boccata di aria rispetto agli ultimi pensionamenti,

mentre sempre più forti sono le voci che vorrebbero altri 5-6 idonei del

medesimo concorso in partenza per le regioni del nord.

In meno di un decennio la sola Agenzia delle entrate di Basilicata ha perso

oltre 200 unità; tradotto oltre 200 potenziali produttori di reddito e di servizi che

si ritiene possano e debbano essere semplicemente sostituiti

dall’informatizzazione…in teoria….

Insomma, storia vecchia, coperta corta e presidio del territorio in bilico mentre

le antiche antinomie non fanno che crescere:

Potenza o Matera, Lagonegro o Policoro, guerra di poveretti e penuria di

servizi per gli utenti alla faccia delle politiche anti-spopolamento.

Mancano soluzioni di medio-lungo termine per gestire uffici e servizi, così come

manca un concreto slancio innovativo nell’organizzazione del lavoro all’interno

di tutta la Direzione regionale. Manca un serio dialogo con le OO.SS. territoriali.

Manca anche un minimo interesse della politica locale che pure dovrebbe

avere a cuore la possibile perdita di appeal e di posti di lavoro.

Le ultime indagini demografiche vedono la nostra regione sempre più in

arretramento e sempre più con fosche prospettive. Matera 2019 è stata ed è

un’oasi che da sola non può salvare tutta la baracca Lucana.

Come nella politica, così anche nell’agenzia dell’entrate scarseggiano le

attenzioni verso la crescita delle risorse interne ed endogene e fioccano i “re”

stranieri.

Già i Lucani…oramai sotto-rappresentati anche in parlamento, con collegi unici

che fanno impallidire e dimostrano che del popolo Lucano , tutto sommato, non

se ne sente quel gran bisogno o che alla peggio, di cui basta una piccola

rappresentanza tanto per salvare la buona crianza.

Per tutte queste ragioni la scrivente segreteria regionale ha dichiarato

LO STATO DI AGITAZIONE SINDACALE IN TUTTI GLI UFFICI LUCANI

DELL’AGENZIA.

Confsal-UNSA Basilicata,

Coord. Entrate