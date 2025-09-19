venerdì, 19 Settembre , 2025
HomeCronacaBasta armi italiane ai Paesi in guerra. Firma ora la petizione su...
Cronaca

Basta armi italiane ai Paesi in guerra. Firma ora la petizione su IoScelgo

Vito Bubbico
Di Vito Bubbico

“l’Italia continua a esportare armi verso Paesi coinvolti in conflitti armati, in violazione della legge 185/1990. Solo nel 2024, l’export verso Israele ha superato i 5,8 milioni di euro. Una cifra che comprende non solo componenti “non letali”, ma anche armi vere e proprie, munizioni, bombe, droni, radar, e tecnologie avanzate come lettori ottici, dispositivi per l’intelligenza artificiale e sistemi per il controllo militare. Si tratta di tecnologie sempre più centrali nelle operazioni dell’esercito israeliano, che dal 7 ottobre 2023 a oggi hanno causato oltre 60.000 vittime innocenti. Secondo la relazione UAMA (Unità per l’Autorizzazione dei Materiali d’Armamento), nel 2024 l’Italia ha aumentato le esportazioni anche verso Egitto, Qatar, Emirati Arabi e Arabia Saudita. Poi c’è l’Ucraina: dal 2022 riceve forniture militari italiane classificate come “secretate”. La stessa relazione UAMA riporta esportazioni verso Kiev per oltre 222 milioni di euro, tra cui sistemi d’arma pesanti, munizioni e apparecchiature per la direzione del tiro. Secondo il governo Meloni, in tutti questi casi i contratti sarebbero precedenti e già in essere e non prevederebbero forniture letali, come richiesto dalla legge su esportazione, importazione e transito di materiali di armamento.” Queste le ragioni per cui chiediamo di firmare la petizione promossa dalla Rete Italiana Pace e Disarmo e sostenuta ance da Il Fatto Quotidiano con cui si chiede “al governo che la legge venga applicata senza escamotage e in piena trasparenza, e che la stessa legge 185/1990 non venga riscritta – come sta tentando invece di fare l’esecutivo – per colpire ancora di più la trasparenza e quindi la consapevolezza di noi cittadini.” QUI PER FIRMARE

Articolo precedente
Dalla Terrazza Malvinni Malvezzi il “Pranzo della Domenica degli Italiani” da Matera.
Articolo successivo
Be@tiful Minds, il progetto di videomapping del Liceo artistico ” Carlo Levi’
Vito Bubbico
Vito Bubbico
Iscritto all'albo dei giornalisti della Basilicata.
RELATED ARTICLES

Rispondi

I più letti