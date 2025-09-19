Basta armi italiane ai Paesi in guerra. Firma ora la petizione su IoScelgo

“l’Italia continua a esportare armi verso Paesi coinvolti in conflitti armati, in violazione della legge 185/1990. Solo nel 2024, l’export verso Israele ha superato i 5,8 milioni di euro. Una cifra che comprende non solo componenti “non letali”, ma anche armi vere e proprie, munizioni, bombe, droni, radar, e tecnologie avanzate come lettori ottici, dispositivi per l’intelligenza artificiale e sistemi per il controllo militare. Si tratta di tecnologie sempre più centrali nelle operazioni dell’esercito israeliano, che dal 7 ottobre 2023 a oggi hanno causato oltre 60.000 vittime innocenti. Secondo la relazione UAMA (Unità per l’Autorizzazione dei Materiali d’Armamento), nel 2024 l’Italia ha aumentato le esportazioni anche verso Egitto, Qatar, Emirati Arabi e Arabia Saudita. Poi c’è l’Ucraina: dal 2022 riceve forniture militari italiane classificate come “secretate”. La stessa relazione UAMA riporta esportazioni verso Kiev per oltre 222 milioni di euro, tra cui sistemi d’arma pesanti, munizioni e apparecchiature per la direzione del tiro. Secondo il governo Meloni, in tutti questi casi i contratti sarebbero precedenti e già in essere e non prevederebbero forniture letali, come richiesto dalla legge su esportazione, importazione e transito di materiali di armamento.” Queste le ragioni per cui chiediamo di firmare la petizione promossa dalla Rete Italiana Pace e Disarmo e sostenuta ance da Il Fatto Quotidiano con cui si chiede “al governo che la legge venga applicata senza escamotage e in piena trasparenza, e che la stessa legge 185/1990 non venga riscritta – come sta tentando invece di fare l’esecutivo – per colpire ancora di più la trasparenza e quindi la consapevolezza di noi cittadini.” QUI PER FIRMARE

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.